У Литвина подозревают Ющенко в манипуляциях
Досрочных парламентских не будет?
Заместитель руководителя фракции Блока ЛИТВИНА Олег ЗАРУБИНСКИЙ уверен, что досрочных парламентских выборов не будет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время видеомоста Киев-Москва в РИА «Новости».
По словам народного депутата, «вопрос об одновременных парламентских и президентских выборов – это вопрос виртуальный». Он считает, что это часть «манипуляционных технологий».
О.ЗАРУБИНСКИЙ подчеркнул, что назначенные на 25 октября выборы Президента Украины являются очередными, а не досрочными. По его словам, можно дискутировать, насколько эта дата конституционна, но единственная инстанция, которая может принимать по этому поводу решение – Конституционный Суд, и заявление главы государства Виктора ЮЩЕНКО о том, что он обратится в КС по данному вопросу - «абсолютно правильно и корректно».
«Парадокс ситуации заключается в том, что он не обратился, и я не вижу, что он собирается обращаться в КС. Это манипуляционные технологии», - подчеркнул О.ЗАРУБИНСКИЙ.