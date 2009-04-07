У Литвина подозревают Ющенко в манипуляциях

Заместитель руководителя фракции Блока ЛИТВИНА Олег ЗАРУБИНСКИЙ уверен, что досрочных парламентских выборов не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время видеомоста Киев-Москва в РИА «Новости».

По словам народного депутата, «вопрос об одновременных парламентских и президентских выборов – это вопрос виртуальный». Он считает, что это часть «манипуляционных технологий».

О.ЗАРУБИНСКИЙ подчеркнул, что назначенные на 25 октября выборы Президента Украины являются очередными, а не досрочными. По его словам, можно дискутировать, насколько эта дата конституционна, но единственная инстанция, которая может принимать по этому поводу решение – Конституционный Суд, и заявление главы государства Виктора ЮЩЕНКО о том, что он обратится в КС по данному вопросу - «абсолютно правильно и корректно».

«Парадокс ситуации заключается в том, что он не обратился, и я не вижу, что он собирается обращаться в КС. Это манипуляционные технологии», - подчеркнул О.ЗАРУБИНСКИЙ.