Балогу допросили в деле об убийстве

09:38, 07 апреля 2009
Политика
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Об этом сообщил Луценко

Юрий Луценко
Глава секретариата президента (СП) Виктор Балога дал следователю МВД свидетельские показания по делу об убийстве ужгородского предпринимателя Олега Грузина. Об этом изданию "Коммерсантъ-Украина" сообщил министр внутренних дел Юрий Луценко.

Напомним, в одном из интервью господин Луценко заявил, что в МВД намерены вызвать господина Балогу на допрос по делу об убийстве в Закарпатье. Министр не уточнил, о каком именно эпизоде идет речь, пообещав вскоре сделать по этому поводу отдельное заявление. Ъ стало известно, что речь идет об убийстве Олега Грузина, расстрелянного 5 февраля в Ужгороде. Он был другом известного в Закарпатье киллера Евгения Игнаткина, организовавшего в 1998 году убийство депутата Закарпатского облсовета Михаила Токаря (в криминальных кругах также известного как Геша).

По информации Ъ, одна из версий следствия заключается в том, что Виктор Балога не заинтересован в досрочном освобождении Евгения Игнаткина (осужден на 15 лет за убийство и сейчас содержится в колонии строгого режима в Винницкой области) и даче им показаний относительно заказчиков убийства Михаила Токаря.

– Он (Виктор Балога) действительно пришел, дал показания. У следователя были вопросы к Балоге, потому что он упоминается во многих СМИ как человек, возможно, знакомый с обстоятельствами убийства криминального авторитета Геши,– сказал Луценко, добавив, что "недавно убитый Грузин был лучшим другом" Евгения Игнаткина.– В последнее время Грузин пытался влиять на принятие решения о переводе Игнаткина в зону общего режима. Следователь счел необходимым допросить господина Балогу, который был в тесном контакте со многими фигурантами этого дела.

Кроме того, по словам министра, в связи с тем, что он объявил о необходимости допроса главы СП, господин Балога подал на него в суд.

– Виктор Балога сейчас в Закарпатье судится с газетой, которая передала мои слова, а также со мной,– сказал господин Луценко, отметив, что не может представить, "что будет предметом оспаривания", тем более что "какого-то серьезного поворота в деле в результате (допроса) не произошло".

В СП не стали комментировать факт подачи Виктором Балогой иска к министру внутренних дел, однако пообещали в ближайшее время рассмотреть официальный запрос.

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