"Путинка", работа в России и жена Татьяна: стали известны интересные факты о "ракетном эксперте" NYT

Так называемый эксперт NYT, на комментариях которого базировалась статья издания о якобы украинских двигателях в баллистических ракетах КНДР, Майкл Илман (Michael Elleman) шесть лет работал в РФ – с 1995 по 2001 годы. Об этом говорится официальной биографии «эксперта» на сайте «38 North».

В частности, Илман возглавлял программу, направленную на демонтаж устаревших ракет дальнего радиуса действия в РФ.

«С 1995 по 2001 год он возглавил программу совместного уменьшения угрозы в России, направленную на демонтаж устаревших ракет дальнего радиуса действия», - говорится в сообщении.

Кроме того, что касается его личной жизни, то Илман женат, судя по всему, на россиянке Татьяне и имеет сына по имени Никита. Об этом написал в Facebook политолог Артем Соколенко.

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Он также отметил, что отец Илмана был связан «с оборонкой и космосом».

Как сообщал УНИАН ранее, американское издание The New York Times разместила публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможными благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего, с украинского завода.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режима Северной Кореи.

Госпредприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявило, что никогда не имело и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

В Администрации президента считают провокацией сообщения СМИ об украинских двигателях для ракет КНДР.