В США спецпрокурор допросит экс-руководителя аппарата Трампа по делу о вмешательстве РФ в выборы

В США спецпрокурор Роберт Мюллер, который расследует возможное вмешательство России в выборы американского президента, планирует допросить ряд высокопоставленных сотрудников Белого дома. Об этом говорится в газете The New York Times, передает Reuters.

Отмечается, что речь идет как о действующих сотрудниках администрации Трампа, так и тех, кто уже не находится на службе.

Среди тех, кого планирует допросить спецпрокурор и экс-глава аппарата Белого дома Райнс Прибус.

Читайте такжеТрамп пренебрег рекомендациями советников, продиктовав сыну заявление о встрече с российским адвокатом - СМИ

«Господин Мюллер просил Белый дом о конкретных встречах, которые посещали чиновники и есть ли в них заметки, стенограммы или документы», - говорится в газете со ссылкой на два источника.

Как сообщал УНИАН ранее, госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что вмешательство Москвы в американские президентские выборы в 2016 году вызвало "серьезное недоверие" между двумя странами и было "серьезным инцидентом".

Также госсекретарь отметил, что Соединенные Штаты все еще хотят работать с Москвой и что "неуместно" сокращать все связи через одну проблему, имея в виду высылку дипломатов из России.