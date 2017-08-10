Суд в Киеве начал изучать доказательства госизмены Януковича

Оболонский райсуд Киева начал исследование доказательств стороны обвинения по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщает УНИАН.

В частности, прокуроры военной прокуратуры зачитали обращение Путина к Совету Федерации с просьбой разрешить ввод войск РФ на территорию Украины (в Крым).

Прокурор Максим Крым заметил, что это обращение появилось уже после того, как РФ де-факто начали военное вторжение на полуостров.

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Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.