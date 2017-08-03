Суд над Януковичем: прокуроры вызывают свидетелем экс-представителя Украины в ООН Сергеева

Адвокат экс-президента Виктора Януковича просит дополнительное время на ознакомление с делом, а прокуроры – вызвать в суд свидетеля Сергеева, экс-представителя Украины в ООН.

Читайте такжеЯнукович пожаловался НАБУ и ГПУ на судей в деле против него

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат Виталий Мешечок на заседании Оболонского райсуда Киева по рассмотрению по существу дела о государственной измене Януковича заявил ходатайство о дополнительном времени на ознакомление с материалами дела.

Прокуроры выступили против этого, заявив, что у него уже было время на ознакомление. Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что месяц - это много времени, тем более, что материалы в непрочитанных адвокатом томах дублируются.

В свою очередь, прокуроры заявили ходатайство об изменении порядка исследования доказательств, чтобы начать с заслушивания бывшего представителя Украины при Организации Объединенных Наций (2007-2015 гг.) Юрия Сергеева, который сейчас проживает в США. По данным стороны обвинения, в августе Сергеев будет в Украине. Прокуроры просят вызвать Сергеева в суд на 15 августа.

Суд согласился назначить заседание на 14:00 15 августа для допроса Сергеева, а также дал адвокату неделю на ознакомление с делом.

Следующее судебное заседание назначено на 10 августа. В 10:00 в суде начнут изучать письменные доказательства по делу. Сегодняшнее заседание на этом завершилось.

Как сообщал УНИАН, Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.