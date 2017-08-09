Захарченко заявил, что "Малороссии" не будет

Лидер группировки «ДНР» Александр Захарченко заявляет, что названия «Малороссия» для ранее предлагаемого им проекта, не будет.

«Сама идея переучреждения государства, ввергнутого в глубокий экономический и политический кризис, и не предпринимаюшего попыток проведения кардинальных реформ по федерализации страны, и поиску путей выхода из коллапса, получила широкую поддержку. Уже сейчас можно сказать, что названия Малороссия не будет, поскольку вызывает у многих отторжение», – заявил Захарченко, которого цитируют сепаратистские сайты, как сообщает "Радио свобода".

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В июле Александр Захарченко заявил о «создании государства Малороссии», в которое, по его словам, сейчас входят оккупированные территории Донбасса, а в будущем должна войти вся Украина, кроме Крыма, сепаратисты признают «российским».

Это заявление раскритиковали не только в Украине и на Западе, но и в России, а также в самой группировке «ДНР» и в соседнем сепаратистской группировке «ЛНР» на оккупированной части Луганщины, которые, по идее Захарченко, должны были бы прекратить существование.