Правительство утвердило состав Нацсовета по развитию науки и технологий

Правительство утвердило состав научного и административного комитетов Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий, в который вошли 48 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, соответствующее постановление было принято сегодня на заседании Кабинета министров.

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«Национальный совет - основной стратегический орган реформирования сферы науки и инноваций в Украине, который будет возглавлять премьер-министр по должности. Под его руководством Нацсовет объединит лидеров научного сообщества и представителей всех ключевых игроков на этом поле. Впервые в истории Украины создан орган, который станет не только верховным в сфере общественного контроля научной деятельности, но и платформой для эффективного взаимодействия между учеными, органами исполнительной власти, представителями бизнеса», - заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

«Утверждение состава Нацсовета - это завершение процесса его создания. Теперь он может начать полноценную работу и выполнение возложенных на него обязанностей», - пояснила Гриневич.

В Минобразования отметили, что одними из главных функций Нацсовета будет подготовка предложений по формированию основ государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности; развитие научной и научно-технической сферы в Украине; приоритетов такого развития и мер по их реализации; интеграции украинской науки в мировое научное и европейское исследовательское пространство с учетом национальных интересов; систем независимой экспертизы государственных целевых научных и научно-технических программ, научных проектов, государственной аттестации научных учреждений, присуждение научных степеней и присвоение ученых званий.

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Нацсовет также будет заслушивать и оценивать отчеты главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих научную и научно-техническую деятельность. На основании этого Нацсовет будет предоставлять правительству рекомендации по формированию государственного бюджета - определению общих объемов финансирования науки и его распределению между базовым и конкурсным финансированием научных исследований.

Базовое финансирование является системным, оно предоставляется для обеспечения фундаментальных исследований, развития инфраструктуры и др. Конкурсное дается под реализацию конкретных проектов или задач.

В Минобразования напомнили, что 5 апреля 2017 года правительство приняло решение о создании Национального совета по вопросам развития науки и технологий.