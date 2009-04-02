От Ющенко требуют до 30 апреля уволить Черновецкого
Заявление Блока Кличко
Блок Виталия Кличко требует от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО до 30 апреля 2009 года освободить Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской государственной администрации.
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Блока Кличко относительно ситуации в Киеве.
“От имени территориальной общины города Киева мы требуем от премьер-министра Украины внести представление Президенту Украины об освобождении Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской государственной администрации.
Требуем от Президента Украины в срок до 30 апреля 2009 года освободить Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской государственной администрации”, - отмечается в заявлении.
Также Блок Кличко обратился к депутатским фракциям Киевсовета с предложением создания «Координационный совет спасения Киева» и объединения в конструктивное большинство с целью обеспечения основных принципов местного самоуправления, стабилизации экономической и социальной ситуации в городе, выполнения антикризисных мероприятий, пересмотра бюджета столицы, привлечения общины к принятию решений.
По словам авторов заявления, “столица Украины сегодня оказалась в ситуации, в которой не была со времен Великой Отечественной войны”, “инфраструктура города находится в глубоком коллапсе, о чем свидетельствует ситуация в жилищно-коммунальной сфере, экологии, транспорте и социальной сфере”.