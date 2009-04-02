Проблемные банки: хроника событий

«Дело»выяснило, какие лимиты на снятие наличных установлены по картам проблемных банков и где с них можно снять средства.

«Надра»

На сайте банка появился список банкоматов, которые загружены наличными. Информация обновляется ежедневно с понедельника по пятницу. Так, исходя из этого списка, вчера в Киеве работало только два банкомата «Надра» — по ул. Кудри, 32, и ул.Машиностроительной, 50и. Клиентам финучреждения из города Харькова повезло больше — там загрузили деньгами 36 банкоматов, в Днепропетровске — 19, в Запорожье — 15, в Донецке и Николаеве — по 12, в Ривне и Черкассах — по 10.

С зарплатных, пенсионных и социальных карт в банкоматах и кассах банка можно снять не более тысячи гривен в сутки, с карточек, на которые перечисляются проценты по депозитам, — до 100 гривен. В банкоматах других финучреждений по картам банка «Надра» можно получить не более 50 гривен в сутки.

За границей для держателей зарплатных и пенсионных карт банка «Надра» установлен лимит в 850 гривен в сутки. Позвонив в контактный центр, данный лимит можно увеличить до 2500 гривен. Держатели депозитных карт имеют возможность снимать в день за границей до 100 евро.

Родовид Банк

Держатели карт Visa от Родовид Банка (а их выпущено банком немногим меньше двух миллионов) снять деньги с банкоматов или же рассчитаться в магазине не могут — карты заблокированы.

К оплате и выдаче наличных продолжают принимать карты Master Card. Средства можно снять только в банкоматах банков-партнеров — УкрСиббанка, Укрсоцбанка, банка «Финансы и Кредит», Ощадбанка, — причем не более 50 гривен в сутки. Еще на 300 гривен можно оплатить товары или услуги.

Трансбанк

Больше двух недель платежные карты Трансбанка не принимаются не только в банкоматах банков-партнеров, но и в торговых сетях. В банке объясняют это долгами перед процессинговым центром, который перестал обслуживать карты.

«Киев»

Временный администратор в конце прошлой недели распорядился погасить долги банка на 100 тысяч долларов перед Украинским процессинговым центром. Он обслуживает карты банка «Киев». Однако карты и банкоматы все еще не работают. «Перезванивайте — должны скоро заработать», — посоветовали в отделе платежных карт «Киева», однако даже приблизительную дату начала работы назвать не смогли.

Укрпромбанк

Держатели карт банка в Киеве могут снять деньги только с банкоматов, которые находятся в головном офисе по бул. Л.Украинки, 26. Остальные банкоматы наличными не загружаются.

Лимиты по карточкам остаются неизменными — 500 гривен по пенсионным и тысяча гривен по депозитным картам. Раньше по звонку в отдел платежных карт можно было увеличить суточный лимит до 2 тысяч гривен. «Сейчас мы лимиты не увеличиваем», — сказал оператор информационной линии Укрпромбанка.

«Национальный Кредит»

Средства по картам можно снять только в «родных» банкоматах и не более 300 гривен в сутки. В торговых сетях карты «Национального Кредита» не принимают. Деньги также можно снять через POS-терминалы, которые находятся в отделениях и филиалах банка.

«БИГ Энергия»

Карточки этого учреждения обслуживаются только в головном офисе банка по ул. Коминтерна, 15. Деньги снять в банкоматах «БИГ Энергии» или других банков невозможно, рассчитаться в торговых сетях также не получится. Лимиты по снятию наличных с карточки через кассу установлены в размере 100 гривен в день.

Захидинкомбанк

«Банкоматы не работают», — сообщили в киевском филиале банка по ул. Б. Васильковская, 57/3. Не получится снять деньги в банкоматах других банков или рассчитаться в торговых сетях. Средства можно получить только в отделении и не более 100 гривен в день.

Банк «Причерноморье», Одесса-Банк и БРР пластиковых карт не выпускали.