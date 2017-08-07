Нет "кризиса в Украине" и "ополченцев", есть конфликт, вызванный Россией – МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью российскому изданию «КоммерсантЪ», что понятие «кризис в Украине» нет, а есть только российско-украинский конфликт, вызванный Россией.

«Нет такого понятия «кризис в Украине». Есть российско-украинский конфликт, вызванный Россией. И мы будем стремиться внести свою лепту в его разрешение. Но, конечно, мы не собираемся что-то делать сами по себе: все зависит от готовности России и Украины реализовывать минские договоренности, а также от участников «нормандского формата», - сказал он.

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Также Ващиковский заявил, что слово «ополченцы» не надо употреблять в отношении боевиков на Донбассе, и стоит их называть сепаратистами.

«...должен еще коснуться используемый вами термин «ополченцы» - еще раз хочу подчеркнуть, что это сепаратисты, так как по-другому назвать людей, которые выступают против легитимной власти?», - подчеркнул Ващиковский.

Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский не согласен с тем, что на западе Украине усиливаются "националистические тенденции".

"Я не соглашусь. Один из моих заместителей несколько дней назад был во Львове. И у нас нет информации о растущем национализме в Украине. Конечно, конфликт подогревает антироссийские настроения по всей территории Украины. Но рост национализма, в том числе антипольского, мы не видим", – сказал он.