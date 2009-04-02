Вице-президент Европарламента встретится с Морозом
10:28, 02 апреля 2009Политика
916
Сивец прибывает в Киев сегодня
|Марек СИВЕЦ
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.
В программе визита вице-президента Европарламента, в частности, встреча с вице-премьер министром Украины по вопросам европейской интеграции Григорием НЕМЫРЕЙ, встреча с лидером СПУ, спикером ВР V созыва Александром МОРОЗОМ.
3 апреля М.СИВЕЦ выступит перед студентами Киевского университета имени Тараса Шевченко с лекцией на тему о перспективах европейской интеграции Украины (Красный корпус, актовый зал, с 9.00 до 11.00). После лекции вице-президент Европейского парламента ответит на вопросы СМИ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter