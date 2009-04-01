Комитет ВР поддержал мораторий на проверки предпринимателей

Сегодня на заседании парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства депутаты рассмотрели и единогласно поддержали во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно минимизации негативных последствий финансового кризиса для субъектов хозяйственной деятельности" (№3429).

Как передает корреспондент УНИАН, представляя законопроект, глава комитета Наталья КОРОЛЕВСКАЯ (БЮТ) отметила, что в последнее время «предприниматели все чаще сталкиваются с повышением налогов, усилением давления на бизнес со стороны контролирующих органов. Такие действия усложняют и замедляют работу предпринимателей».

Чтобы помочь предпринимателям более эффективно работать во время кризиса, комитет разработал законопроект, который «сокращает количество лицензий, вводит мораторий на проведение проверок, а также на повышение ставок старых налогов и введение новых», - сообщила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава комитета подчеркнула, что многие из изложенных в законопроекте норм «не раз декларировалось всеми ветвями власти, "но только в этом законе они окончательно законодательно урегулированы».

Согласно Пояснительной записке, основным в законопроекте является внедрение норм, направленных на упрощение и совершенствование процедуры прекращения юридического лица, а также завершения реализации принципа "единого окна" при осуществлении государственной регистрации субъектов хозяйствования и постановки их на учет в соответствующих органах.

Также проектом предлагается установить, что превращение и выделение не приводит к прекращению юридического лица, а является лишь переходом имущества (части имущества), прав и обязанностей юридического лица к другому юридическому лицу (в случае преобразования), одного или нескольких создаваемых новых субъектов ведения хозяйства (в случае выделения).

Проектом также определяется порядок создания ликвидационной комиссии, устанавливаются полномочия ликвидационной комиссии.

Кроме того, законопроект предлагает увеличить срок действия лицензий на ведение определенного вида деятельности с 3 до 5 лет. А также определяет, что плата за выдачу копий лицензий не взимается.

Проектом также предлагается законодательное закрепление практики долгосрочной аренды государственного и коммунального имущества сроком не менее 5 лет.

При этом проект предусматривает отмену требования относительно обязательной сертификации услуг в отрасли туризма (внесение изменений в Закон "О туризме").