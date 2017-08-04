Порошенко: Нацполиции доверяет большинство украинцев

Президент Петр Порошенко заявляет, что Национальной полиции доверяет более 50% украинцев. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время торжественных мероприятий по случаю второй годовщины создания Национальной полиции Украины сегодня на Софийской площади в Киеве.

Читайте такжеНацполиции - 2 года: чем успели запомниться копы за это время (видео)«Вместо ранее глубоко коррумпированных и по большей части неэффективных «внутренних органов» мы вместе создаем систему, которая должна гарантировать порядок и безопасность каждому гражданину Украины, каждому, кто приехал к нам; которая должна стоять на страже их прав и свобод. И при этом, я это четко подчеркиваю, должна быть неподкупной, открытой и дружелюбной к гражданам», - заявил он.

«Лучшим видом оценки деятельности полиции является доверие граждан и очень важно, что они её сейчас завоевали, потому что раньше доверие к милиции достигала 3-5%, тогда как на сегодняшний день - далеко за 50% украинцев доверяют Национальной полиции», - добавил президент.