Герман вчера услышала «завещание Ющенко»

Заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН считает, что вчера в своем ежегодном послании к Верховной Раде Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил свое политическое завещание.

Такое мнение она выразила в переданном УНИАН комментарии.

А.ГЕРМАН заметила, что послание главы государства о внутреннем и внешнем положении Украины было интересно подано с публицистической точки зрения, но политически – провально.

«Этот спич напоминал политическое завещание. И это свидетельствует о том, что президентская деятельность В.ЮЩЕНКО приходит к своему концу», - констатировала А.ГЕРМАН.

В то же время она заметила, что частично некоторые идеи, выраженные в послании Президента, имеют место и в наработках Партии регионов. В частности, речь идет о необходимости проведения реформ, в первую очередь региональной, и внесения изменений в Конституцию.

«Партия регионов выступает за то, чтобы выбирать местных губернаторов, судей, чтобы местные советы самостоятельно распоряжались средствами, которые собирают. Многое нужно изменять, и, надеюсь, что ряд изменений будет внесен парламентом еще в этой каденции. Когда депутаты за них проголосуют - это другой вопрос», - отметила заместитель председателя фракции ПР, добавив, что относительно изменения избирательной системы Партия регионов и лично ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ выступают за открытые списки, чтобы люди знали, кого они избирают.

«Но все-таки со многими посылами Президента тяжело согласиться. В частности, что касается двухпалатного парламента. Не думаю, что этот проект найдет поддержку в Верховной Раде», - констатировала А.ГЕРМАН.

По ее мнению, выступление Президента было политически провальным. “И главный провал в том, что В.ЮЩЕНКО, как и все украинские президенты, которые заканчивают каденцию, не имея надежд на повторение, пытается внести изменения в Конституцию относительно ограничения президентских полномочий. ЮЩЕНКО повел себя так же, как и Президент КУЧМА. Он не стал исключением. И это знак, на который стоит обратить внимание”, - подытожила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Президент Украины В.ЮЩЕНКО выступил в Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.