Ющенко отбыл в Полтавскую область

09:55, 01 апреля 2009
Политика
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Президент возложит цветы к памятнику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Полтавскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время поездки он посетит заповедник-музей Н.Гоголя в селе Гоголево.

В Миргороде В.ЮЩЕНКО возложит цветы к памятнику Н.Гоголю и ознакомится с аллеей скульптур героев произведений писателя.

После этого глава государства примет участие в торжествах по случаю 200-летия со дня рождения Н.Гоголя и вручит государственные награды. 

 

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