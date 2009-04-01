Ющенко отбыл в Полтавскую область
09:55, 01 апреля 2009Политика
1266
Президент возложит цветы к памятнику
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с однодневной рабочей поездкой в Полтавскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время поездки он посетит заповедник-музей Н.Гоголя в селе Гоголево.
В Миргороде В.ЮЩЕНКО возложит цветы к памятнику Н.Гоголю и ознакомится с аллеей скульптур героев произведений писателя.
После этого глава государства примет участие в торжествах по случаю 200-летия со дня рождения Н.Гоголя и вручит государственные награды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter