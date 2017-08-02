"Какие ответные меры?": Кремль не собирается реагировать на новые санкции США

Подписание президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении санкций в отношении России, КНДР и Ирана де-факто не меняет текущую ситуацию.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Де-факто это ничего не меняет. Какие ответные меры? Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какое влияние окажет подписание Трампом указанного закона, и последуют ли ответные меры РФ.

Как отметил представитель Кремля, само по себе утверждение Трампом соответствующего законопроекта - "это не новость".

"Дело в том, что был принят законопроект, и с подписью, или без подписи президента, он становился бы законом автоматом", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России.

Документ законодательно закрепляет действующие санкции против России, создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США по ослаблению антироссийских санкций, а также предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте.

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Также он усиливает антироссийские секторальные санкции в отношении финансового сектора РФ и российской энергетики, предусматривается введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности, а также введение санкций по отношению к лицам, ответственным за нарушение прав человека на оккупированной РФ территории, которые действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ.

При этом Трамп призвал Конгресс воздержаться от использования закона о новых санкциях против РФ во вред усилиям США и Евросоюза урегулировать конфликт в Украине.

Также, по его словам, этот закон не должен использоваться для предотвращения усилий администрации президента США устранить любые непредвиденные последствия для американского бизнеса и союзников.