Дело против России в Гааге: Украину в суде ООН может постигнуть участь Грузии, если не исправить недоработки - эксперты

Украинском иска в Гааге грозит судьба подобной судебного дела Грузии против России, которую Москва выиграла, доказав, что Международный суд не имел юрисдикции в нарушенных Тбилиси вопросах, пишет "Голос Америки".

Главными недостатками позиции Украины сейчас является нехватка обоснованных доказательств, а также определенные противоречия в том, как сама Украина определяет события на Донбассе: международный вооруженный конфликт с участием России или антитеррористическая операция, считает специалист по международному праву Ирина Марчук, преподаватель Копенгагенского университета в Дании.

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Марчук проанализировала первые выступления сторон и решение Международного суда 19 апреля относительно временных мер и акцентировала на том, что и как представила украинская сторона в Гааге.

"Я считаю, что они плохо справились. Прежде всего я была удивлена, почему Украина сняла именно ту юридическую фирму, которая работает с арбитражем. Украина подала иски в несколько судов и, в частности, арбитражные иски, а также иски в Европейский суд по правам человека, Международный уголовный суд, Международный суд ООН. Я так понимаю, что и юридическая фирма представляет Украину и в арбитражных спорах, и также в Международном суде ООН. Возможно, есть какая-то договоренность с той юридической фирмой, чтобы представлять Украину в нескольких судах", - говорит эксперт.

Она считает, что у украинской стороны есть достижения относительно предыдущего решения суда. Но на предыдущем этапе грузинского дела, когда Грузия в иске против России просила принять меры, то суд также предварительно подтверждал свою юрисдикцию в вопросе Конвенции о расовой дискриминации. А уже на следующем этапе, когда суд слушал дело Грузии, тогда он отказал рассматривать иск против России на основании отсутствия юрисдикции.

"То есть на этом этапе решение по Украине такое же, как и было по Грузии", - отметила эксперт. Уже на следующем этапе суд будет определяться относительно юрисдикции, выслушав доказательства по делу. При этом следующий этап и решение суда может быть через года два-три. Именно тогда суд примет окончательное решение в отношении юрисдикции. Именно на том этапе Грузия проиграла дело", - говорит Марчук.

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Кроме того, по ее мнению, Украина "провалила" с убедительностью своих обвинений согласно Конвенции о предотвращении финансирования терроризма, и ошибка здесь была в том, что юрист от Украины – американка, которая специализируется на арбитражных делах – не специалист из уголовного или международного права. "Юрист, которая представляла Украину, даже не смогла объяснить субъективную сторону преступления по финансированию терроризма", - считает експерт.

"Если вы обращаетесь в Международный суд и говорите, что на территории Украины имеет место терроризм, что отдельные лица, государственные структуры финансируют терроризм, почему в украинских судах по этому нет дел, даже несмотря на очевидную проблему в том, что подозреваемые находятся за пределами Украины?", - задается вопросом эксперт, отметив, что Украина должна представить Международному суду доказательства того, что она заявляет, о конкретных фактах терроризма. Если бы были хотя бы обвинительные акты прокуратуры.

Марчук отметила, что в общем-то дело по этой конвенции очень неоднозначная, очень неоднозначная позиция украинского правительства. С одной стороны, правительство в международном суде ООН заявляет, что на востоке Украины действуют террористические организации «ДНР» и «ЛНР». Но с другой стороны есть другое дело в Международном уголовном суде, где суд рассматривает те организации не как террористические, а как стороны в международном конфликте.

В случае терроризма Украине нужно доказать, что основная цель этого преступления – это устрашение населения с целью достижения каких-то политических целей, или запугивание Украины как государства.

"Киеву надо доказывать и факт терроризма, и факт финансирования терроризма. Только тогда можно говорить о нарушении Россией обязательств конвенции, отметила она", - заявляет Марчук.

По словам эксперта, Украина в случае выигрыша иска может получить, кроме морального, денежную компенсацию в рамках Международного суда ООН и в Европейском суде по правам человека.

Марчук считает, что для того, чтобы страны и международное сообщество могли решить конфликты и двигаться дальше необходимо, чтобы эти дела рассматривались в судах.

"Юридическая правота необходима для наших следующих поколений. Можно бы было купить и танки, но помогли бы они нам выиграть войну? А для того, чтобы помогать людям и, в частности, беженцам надо эффективнее использовать международную помощь, а главное – поднимать экономику Украины, бороться с коррупцией", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, ранее Международный суд ООН огласил постановление, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных предупредительных мер в отношении России.

Временные предупредительные меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD). Суд ООН указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать применять ограничения на возможность крымским татарам сохранить свои институты, включая Меджлис.

Также Россия должна гарантировать доступность в Крыму образования на украинском языке. Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд ООН решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

Пока не известно, когда именно Международный суд ООН сможет начать рассмотрение дела «Украина против России» по существу. Об этом будут сообщено за 6-8 месяцев до соответствующего заседания.