Сивкович еще раз попробует раскрыть отравление Ющенко
Верховная Рада создала ВСК
Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию парламента по вопросам расследования обстоятельств отравления кандидата на должность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и выяснения причин и выявления лиц, виновных в промедлении с расследованием уголовного дела и передачей материалов в суд.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 244 народных депутата из 425 зарегистрированных в сессионном зале.
В состав ВСК входят 11 народных депутатов. Председателем ВСК избран народный депутат от фракции Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ, а его заместителем - депутат от фракции КПУ Спиридон КИЛИНКАРОВ.
Поддержали создание ВСК 173 депутата от фракции Партии регионов, 42 от БЮТ, 2 от НУ-НС, 27 от КПУ, от Блока Литвина за ВСК не проголосовал ни один из депутатов.
Как сообщал УНИАН, 25 марта народные депутаты Украины Елена ЛУКАШ и Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов) внесли в парламент проект постановления “Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств отравления кандидата на пост Президента Украины ЮЩЕНКО Виктора Андреевича и выяснения причин и выявления лиц, виновных в промедлении с расследованием уголовного дела и передачей материалов в суд”.
В интервью УНИАН Е.ЛУКАШ сказала, что такая ВСК нужна для того, чтобы “эта карта не использовалась никем во время избирательной кампании”.