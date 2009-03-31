Сивкович еще раз попробует раскрыть отравление Ющенко

Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию парламента по вопросам расследования обстоятельств отравления кандидата на должность Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и выяснения причин и выявления лиц, виновных в промедлении с расследованием уголовного дела и передачей материалов в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 244 народных депутата из 425 зарегистрированных в сессионном зале.

В состав ВСК входят 11 народных депутатов. Председателем ВСК избран народный депутат от фракции Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ, а его заместителем - депутат от фракции КПУ Спиридон КИЛИНКАРОВ.

Поддержали создание ВСК 173 депутата от фракции Партии регионов, 42 от БЮТ, 2 от НУ-НС, 27 от КПУ, от Блока Литвина за ВСК не проголосовал ни один из депутатов.

Как сообщал УНИАН, 25 марта народные депутаты Украины Елена ЛУКАШ и Нестор ШУФРИЧ (фракция Партии регионов) внесли в парламент проект постановления “Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств отравления кандидата на пост Президента Украины ЮЩЕНКО Виктора Андреевича и выяснения причин и выявления лиц, виновных в промедлении с расследованием уголовного дела и передачей материалов в суд”.

В интервью УНИАН Е.ЛУКАШ сказала, что такая ВСК нужна для того, чтобы “эта карта не использовалась никем во время избирательной кампании”.