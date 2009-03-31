Добкин собирает компанию, чтобы «забить козла»

Ко Дню смеха в Харькове 1 апреля пройдут соревнования по домино, которое в народе получило название «забивать козла».

Как передает корреспондент УНИАН, о проведении общегородских соревнований по домино сообщает сайт Харьковского горсовета со ссылкой на начальника Управления по вопросам физической культуры и спорта Юрия КОРИНЬКО.

По его информации, в соревнованиях, которые пройдут под девизом «Приходите, играйте, совершенствуйте свое мастерство. Докажите, что Вы лучшие», примет участие Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН и его команда - руководители структурных подразделений Харьковского горсовета.

Целью соревнований является «организация условий активного досуга жителей города». Они начнутся 1 апреля в 13.00 на главной аллее сада имени Шевченко в центре Харькова. В турнире примут участие 30 лучших команд, которые стали победителями в 9 районах города, и 3 команды от Харьковского горсовета.

По словам Ю.КОРИНЬКО, соревнования будут проводиться по Олимпийской системе, на выбывание, играть будут в парах. В чемпионате также смогут принять участие и просто желающие харьковчане, которые придут в сад Шевченко в среду. Инвентаря, сообщает Ю.КОРИНЬКО, хватит на всех. Посреди аллеи будут поставлены столы, которые, в случае непогоды, будут накрыты зонтами. Комплекты домино уже также закуплены.

«Судейство будет вестись на должном уровне, судьи подготовлены и хорошо ознакомлены с правилами игры в домино» - отметил Ю.КОРИНЬКО.

О том, с кем в паре будет «забивать козла» мер Харькова, не сообщается.

Победителям соревнований от Харьковского городского совета подготовлены памятные призы и подарки.