Патриарх Московский и всея Руси Кирилл собирается с визитом в Киев

27 июля патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ с архипастырским визитом посетит Киев.

Как сообщили УНИАН в УПЦ МП, вчера Блаженнейший митрополит ВЛАДИМИР имел встречу со святейшим патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ.

Предстоятель Украинской православной церкви передал патриарху КИРИЛЛУ официальное приглашение с архипастырским визитом посетить город Киев в удобное для этого время, принятое на заседании священного синода УПЦ 25 марта этого года.

Во время переговоров было решено, что святейший патриарх КИРИЛЛ прибудет в столицу Украины 27 июля с.г. - в канун дня памяти святого равноапостольного князя Владимира.