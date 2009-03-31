Ющенко предлагает разрешить министрам быть и нардепами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во внесенном сегодня в Верховную Раду проекте новой Конституции предлагает разрешить совмещать мандат народного депутата с должностью члена Кабинета Министров Украины.

Об этом говорится в Разделе VІ проекта новой Конституции Украины, который размещен на официальном сайте главы государства.

В соответствии с проектом, Кабинет министров Украины - правительство Украины является высшим органом в системе органов исполнительной власти. Правительство обеспечивает и является ответственным за осуществление внутренней и внешней политики государства во исполнение Конституции Украины и законов, указов Президента Украины.

В состав Кабинета министров Украины входят премьер-министр Украины, вице-премьер-министр Украины, министры.

Весь состав Кабмина формируется в парламенте - Палатой депутатов, которая наделена широкими полномочиями по контролю за деятельностью правительства и перед которой он ответственен.

В.ЮЩЕНКО предлагает установить новую процедуру формирования правительства. Так, для образования Кабинета министров Президент Украины поручает кандидату на должность премьер-министра Украины, уполномоченному политической партией, которая по итогам выборов в Палату депутатов получила наибольшее количество депутатских мандатов, сформировать и внести в двадцатидневной срок на рассмотрение Палаты депутатов предложения по персональному составу Кабмина вместе с Программой деятельности Кабмина. Палата депутатов в десятидневный срок после внесения предложений по персональному составу Кабинета министров Украины и Программы деятельности Кабинета министров Украины принимает решение об утверждении персонального состава Кабинета министров Украины и Программы деятельности Кабинета министров Украины.

Если в определенный срок Палата депутатов не утвердила персональный состав Кабинета министров Украины и Программу его деятельности, Президент Украины в трехдневный срок поручает кандидату на должность премьер-министра Украины, уполномоченному политической партией, которая по итогам выборов в Палату депутатов получила второе по численности количество депутатских мандатов, сформировать и внести в двадцатидневной срок на рассмотрение Палаты депутатов предложения по персональному составу Кабинета министров Украины вместе с Программой деятельности Кабинета министров Украины. Вопрос рассматривается Палатой депутатов и соответствующие решения принимаются в такой же срок и в таком же порядке, как указано выше.

Если и после этого в десятидневный срок после внесения соответствующих предложений Палата депутатов не утвердила персональный состав Кабинета министров Украины и Программу его деятельности, Президент Украины определяет кандидата на должность премьер-министра Украины, которому поручает в тридцатидневный срок внести в Палату депутатов предложения по персональному составу Кабинета министров Украины и Программу деятельности Кабинета министров Украины.

В случае, если в десятидневный срок после внесения этих предложений Палата депутатов (в третий раз) не утвердила персональный состав Кабинета министров и Программу деятельности Кабинета министров, Президент Украины распускает Палату депутатов и назначает внеочередные выборы в Палату депутатов.

Кабинет министров заявляет об отставке перед новоизбранной Палатой депутатов на ее первом заседании.

Принятие Палатой депутатов решения о недоверии Кабинету министров Украины влечет за собой отставку Кабинета министров Украины.

В соответствии с проектом, премьер-министр Украины имеет право заявить Палате депутатов о своей отставке. В этом случае решение об отставке премьер-министра Украины принимается Палатой депутатов. Отставка премьер-министра Украины влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров Украины.

Кабинет министров Украины в случае его отставки продолжает действовать до обретения полномочий новосформированным составом Кабинета министров Украины.

В.ЮЩЕНКО предлагает предусмотреть, что Кабинет министров Украины: образует, реорганизует и ликвидирует в соответствии с законом министерства, другие центральные органы исполнительной власти; назначает на должности и освобождает от должностей по представлению премьер-министра Украины руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не являются членами Кабинета министров Украины; отменяет акты министерств, других центральных органов исполнительной власти; осуществляет другие полномочия, определенные Конституцией Украины и законами.

Предлагается, что Кабинет министров Украины принимает решения на заседаниях большинством от его персонального состава путем голосования.

Организация, полномочия и порядок деятельности Кабинета министров Украины, министерств, других органов исполнительной власти определяются Конституцией Украины и законами.