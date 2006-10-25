Янукович приказал министрам договариваться с Семенюк

Кабинет Министров Украины запретил министерствам отчуждать имущество без согласования с Фондом государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ФГИУ Валентина СЕМЕНЮК сообщила журналистам, что соответствующее постановление было принято сегодня на заседании правительства.

«Такого раньше не было, поэтому мы видели, что Фонд госимущества реализовывал имущества только 43%. Все остальные шло приказами министерств», - сказала В.СЕМЕНЮК.