СМИ опубликовали постановление суда, согласно которому Троян фигурирует в деле о взяточничестве

Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян, о задержании которого сообщили СМИ, фигурирует в деле о взяточничестве.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда от 25 июля, которая оказалась в распоряжении ТСН.

В закрытом судебном заседании прокуроры просили суд предоставить разрешение на обыски в кабинетах двух сотрудников Голосеевского управления полиции – Станислава Серебряка и Михаила Жушмана.

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В постановлении отмечается, что во время досудебного расследования было установлено, что гражданин Украины Шамрай И. М. совместно с заместителем Гражданского корпуса "Азов" Бржезинським В. И. с участием заместителя министра внутренних дел Трояна требуют у гражданина Шомана С. В. деньги в сумме 1 млн грн.

За эти деньги вышеуказанные лица обещали, что полиция привлечет к уголовной ответственности сотрудников Голосеевского управления Государственной фискальной службы за умышленное препятствование работе ООО "Агрокруп" и ООО Группа компаний "Смарт". Также Шоману обещали вернуть 170 тыс. грн долга.

"Свои требования о передаче денежных средств вышеуказанные лица сопровождают угрозами применения физического насилия в отношении Шомана С. В. и создание ему проблем с полицией. С целью осуществления давления на последнего достигнута договоренность со знакомым Бржезинського В. И. – заместителем министра внутренних дел Украины Трояном В. А., котором в дальнейшем в качестве вознаграждения за помощника Іваштенко С. В. планируется передать часть полученных денежных средств", - говорится в постановлении суда.

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Прокуроры отмечали, что сотрудники Голосеевского управления полиции Серебряк и Жушмана причастны к этому преступлению и в их кабинетах есть вещи и документы, которые могут быть доказательствами в этом уголовном производстве.

В итоге суд разрешил провести обыски в Серебряка и Жушмана. Об обысках у Трояна ничего не говорится.

Отметим, что дело расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины – "Вымогательство" и "Получение взятки".

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в комментарии ТСН.ua сообщил, что Вадим Троян участвовал в следственных действиях по вышеупомянутому делу.

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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу вечером подтвердил, что Бржезинский, Шамрай и Иваштенко задержаны. Они подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью от представителя одного из предприятий средств на общую сумму более 1,5 млн грн.

"Согласно данным НСРД, 785 тыс грн указанные злоумышленники разделили между собой и другими лицами. В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе в помещении заместителя МВД В. Трояна. Указанные средства обнаружить не удалось", - написал Луценко.