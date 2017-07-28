Нардеп опубликовал документ по делу о "взятке Трояну"
По словам нардепа, 21 июля негласными следственными действиями зафиксирован факт передачи 300 тысяч лично Трояну.
Правоохранители открыли уголовное производство относительно друга заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна по факту вымогательства крупной взятки.
Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин.
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"Открыто уголовное производство по факту вымогательства другом Трояна, должностным лицом Нацгвардии и его помощницей 1,6 миллиона гривень взятки за разблокирование счетов предприятия и привлечения к ответственности налоговиков", - отметил Каплин.
По его словам, 21 июля негласными следственными действиями зафиксирован факт передачи 300 тысяч лично Трояну.
"Фигурантов задержали. Однако, странным образом, в деле не определен процессуальный статус заместителя Авакова Трояна. Наверное потому, что за него сейчас идет торг", - отметил нардеп, прикрепив документ.
"Трояна задержали и отпустили после истерики Авакова и его шантажа выходом НФ из коалиции", - добавил Каплин.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, Генпрокуратура распространила информацию о задержании помощника должностного лица МВД и заместителя председателя общественной организации на взятке в 1,5 миллиона гривен. Впоследствии в СМИ появилась информация, что на взятке был задержан сам Вадим Троян, который сразу же опроверг эту информацию, обнародовав фото из тренажерного зала.