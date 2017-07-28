Нардеп опубликовал документ по делу о "взятке Трояну"

Правоохранители открыли уголовное производство относительно друга заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна по факту вымогательства крупной взятки.

Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Каплин.

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"Открыто уголовное производство по факту вымогательства другом Трояна, должностным лицом Нацгвардии и его помощницей 1,6 миллиона гривень взятки за разблокирование счетов предприятия и привлечения к ответственности налоговиков", - отметил Каплин.

По его словам, 21 июля негласными следственными действиями зафиксирован факт передачи 300 тысяч лично Трояну.

"Фигурантов задержали. Однако, странным образом, в деле не определен процессуальный статус заместителя Авакова Трояна. Наверное потому, что за него сейчас идет торг", - отметил нардеп, прикрепив документ.

"Трояна задержали и отпустили после истерики Авакова и его шантажа выходом НФ из коалиции", - добавил Каплин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, Генпрокуратура распространила информацию о задержании помощника должностного лица МВД и заместителя председателя общественной организации на взятке в 1,5 миллиона гривен. Впоследствии в СМИ появилась информация, что на взятке был задержан сам Вадим Троян, который сразу же опроверг эту информацию, обнародовав фото из тренажерного зала.