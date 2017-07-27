Сторонники Саакашвили требуют, чтобы в АП показали указ о лишении Саакашвили гражданства

В Киеве на перекрестке улиц Банковая и Институтская почти 70 сторонников партии "Движение новых сил" проводят митинг с требованием показать указ президента Петра Порошенко о лишении бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили украинского гражданства. Как передает корреспондент УНИАН, участники собрания держат в руках государственные флаги.

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По словам организаторов акции, никто не собирается штурмовать кордон правоохранителей, которые заблокировали и перекрыли улицу Банковую в направлении здания Администрации президента. Перед АП около 200 нацгвардейцев и полицейских выстроились в четыре ряда. Они одеты в бронежилеты и взяли при себе защитные шлемы.

Участники акции требуют, чтобы представители АП показали документ, который бы удостоверял, что Саакашвили лишен украинского гражданства.

Они считают, что лишение Саакашвили гражданства является незаконным. "Это обман. Так не должны поступать ни с одним гражданином. Не важно, Саакашвили ли это. Каждый гражданин имеет право на защиту, чтобы он был уверен, что он может приехать в страну, гражданином которой он был вчера, и сегодня пойти в суд и обжаловать те основания, которые есть в тех документах, чтобы восстановить свои права", - сказал в комментарии УНИАН один из митингующих.

Участники акции время от времени выступают с мегафоном. Они говорят, что готовы отстаивать права людей, если они нарушаются.

В то же время на акции присутствуют противники Саакашвили. Один из них в мегафон заявил, что организаторы митинга вводят людей в заблуждение. Эти слова сторонники Саакашвили встретили с негативом и заставили оппонента прекратить свое выступление.

Как утверждают организаторы акции, представители АП уже выходили к ним и сказали, что "ничего не знают". Однако они продолжают ждать объяснения от АП. Трансляцию с пикета ведет Politeka.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июля, в АП сообщили, что президент Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

Политик, в свою очередь, заявил, что у него только одно гражданство – украинское. «Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать какой-то статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!» - сказал Саакашвили.

Позже на Майдане Независимости в Киеве представители партии Саакашвили “Движение новых сил” и общественные активисты провели акцию против лишения лидера политической силы гражданства Украины. Потом они собирались пойти в АП с требованием обнародования соответствующего указа.