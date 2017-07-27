Саакашвили завтра собирается вернуться в Украину - СМИ

Экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, которого президент Петр Порошенко накануне лишил украинского гражданства, в пятницу 28 июля планирует вернуться в Украину. Об этом "Стране" сообщили источники в окружении Саакашвили.

Отмечается, что в настоящее время он находится в США.

Как сообщал УНИАН, в сообщении ГМС прямо не указано, что лишили гражданства именно Саакашвили.

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При этом отмечается, что материалы "насчет Михеила Саакашвили предоставлены Генеральной прокуратурой Украины, полученные от грузинской стороны, проработаны Государственной миграционной службой Украины, направлены на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, и в установленном порядке рассмотрены на заседании комиссии".

Позже источник в АП сообщил, что Саакашвили лишили гражданства Украины, потому что он скрыл судимость.