Томенко предлагает ПР срочно переписать Конституцию

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что без снятия депутатской неприкосновенности и введения открытых списков проведение досрочных парламентских выборов нецелесообразно.

Такое мнение он высказал сегодня журналистам.

«Без снятия депутатской неприкосновенности и введения открытых списков досрочные выборы не нужны», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что на данный момент главный вопрос который обсуждается это необходимость повышения профессионализма ВР. Н.ТОМЕНКО отметил, что общество говорит о необходимости профессионализма ВР, влияния избирателей на парламент и необходимости отсутствия бизнесменов в ВР. «Это не возможно без демократизации избирательной системы и снятия депутатской неприкосновенности», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО предлагает Партии регионов как инициаторам досрочных выборов в ВР, срочно внести изменения в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности, и принять закон об открытых партийных списках. «После этого, хоть на следующий день можно идти на выборы», - сказал он.