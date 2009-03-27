УГКЦ получила статус репрессированной Церкви

Ивано-Франковский областной совет признал за Украинской греко-католической церковью статус «репрессированной Церкви».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение «О признании статуса «репрессированной Церкви» за Украинской греко-католической церковью» облсовет принял сегодня на своей сессии.

«Принимая во внимание огромный вклад УГКЦ в развитие духовности, культуры и становление украинской нации, с целью восстановления национальной памяти и исторической справедливости, укрепления общественного согласия, по случаю 20-й годовщины со дня возобновления открытого служения УГКЦ украинскому народу после долголетнего периода ее преследования советским режимом, руководствуясь частью 2 статьи 43 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», областной совет решил признать за УГКЦ статус «репрессированной Церкви» как свидетельство уважения и почтения общины Ивано-Франковской области ко всем верным ее служителям, которые мужественного перенесли репрессии во времена советского режима”, - говорится в решении сессии.

Депутаты поручили председателю Ивано-Франковского облсовета Игорю ОЛИЙНЫКУ обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и Верховной Раде с просьбой инициировать на общегосударственном уровне процесс установления исторической справедливости по отношению к УГКЦ и признания за ней статуса «репрессированной Церкви».

Ивано-Франковский облсовет также решил «оказать поддержку УГКЦ в ее полной реабилитации, в том числе путем установления льгот в порядке и границах, определенных законодательством Украины».