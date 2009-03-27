В Брюсселе состоялась презентация книги “Заявка на самоубийство: зачем Украине НАТО?” на английском языке.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, в презентации приняли участие трое из ее пяти авторов: депутат двух созывов Верховной Рады Украины Георгий КРЮЧКОВ, народные депутаты Дмитрий ТАБАЧНИК и Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ. Остальными соавторами книги стали депутат Петр СИМОНЕНКО и академик Петр ТОЛОЧКО.

Во время презентации соавторы книги заявили, что опубликовать книгу на английском языке они решили с целью распространения среди европейцев информации о настоящем отношении к НАТО в Украине, а также о том, что значительная часть украинского общества выступает за сохранение внеблокового статуса страны.

“В сложившейся ситуации интересам Украины больше всего отвечает сохранение внеблокового статуса”, - сказал Г.КРЮЧКОВ.

“Наша книга направлена на то, чтобы рассказать и украинскому, и европейскому обществу, что происходит в Украине”, - сказал Д.ТАБАЧНИК, отметив, что книга также издана и на русском языке.

С.ГРИНЕВЕЦКИЙ обратил внимание на то, что сохранение внеблокового статуса Украиной могло бы решить много проблем.

“Во-первых, это выводит Украину из поля геополитического противостояния России и США”, - сказал он.

“Позиция наша не опускается до критики НАТО, она конструктивная, и мы пытались обосновать, какая система безопасности нам нужна”, - сказал Г.КРЮЧКОВ.

Английская версия книги вышли тиражом 1500 экземпляров в издательстве “Фолио”.