Порошенко подписал ратификацию соглашения о сотрудничестве с Европолом

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О ратификации Соглашения между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве». Как говорится в сообщении пресс-службы главы государства, вступление соглашения в силу углубит интеграцию Украины в политику Европейского Союза в сфере юстиции и внутренних дел.

Документом расширяется сотрудничество между Украиной и Европейским полицейским офисом с целью поддержки Украины и государств-членов Европейского Союза в предотвращении и борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими формами международной преступности. Речь идет об активизации обмена оперативной информацией в рамках уголовных производств и создании возможностей для совместных мероприятий по расследованию преступлений и поиска лиц, причастных к совершению преступлений.

Читайте такжеУкраина и Грузия подписали декларацию о взаимной поддержке территориальной целостности

Кроме обмена информацией, сотрудничество может включать, в соответствии с установленными решением Совета Европола задачами, обмен специальными знаниями, общими сведениями, результатами стратегического анализа, информацией о процедурах уголовных расследований, информацией о методах предотвращения преступности, участие в учебных мероприятиях, а также предоставление консультаций и поддержки в отдельных уголовных расследованиях.

Документ вступает в силу с даты направления Европейским полицейским офисом по дипломатическим каналам письменного уведомления Украине о получении и принятии сообщения Украины о завершении ею внутригосударственных ратификационных процедур.

Как сообщал УНИАН, соглашение было заключено 14 декабря 2016 г. в городе Гаага (Нидерланды) и одобрено Верховной Радой Украины 12 июля 2017 г.