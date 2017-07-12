ВР ратифицировала соглашение с Европолом об оперативном и стратегическом сотрудничестве

Верховная Рада Украины приняла президентский закон о ратификации Соглашения между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве (регистрационный номер 0152).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 234 народных депутата из 361, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается ратифицировать "Соглашение между Украиной и Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве", заключенное 14 декабря 2016 года в г. Гаага.

В договоре отмечается, что целью соглашения является поддержка Украины и государств - членов ЕС в предотвращении и борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими формами международной преступности.

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Сотрудничество в рамках этого соглашения распространяется, в частности, на такие преступления, как незаконный оборот наркотиков, отмывание средств, нелегальная перевозка иммигрантов, торговля людьми и органами, убийство, похищение людей, расизм и ксенофобия, подделка денег, коррупция, нелегальная торговля оружием.

В соответствии с соглашением, Украина определяет Национальный контактный пункт для осуществления контактов между компетентными органами Украины и Европолом. Им определен отдел по взаимодействию с Европолом Национальной полиции Украины.

Компетентными органами по этому соглашению являются все государственные органы Украины, ответственные за предотвращение и борьбу с преступностью. В частности, это Нацполиция, Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Государственная фискальная служба.

В соответствии с соглашением, Украина и Европол предлагают друг другу оказание поддержки в создании и функционировании совместных рабочих групп.

Защита информации, которой обмениваются стороны, регулируется "Меморандумом о взаимопонимании относительно конфиденциальности и обеспечения сохранности информации".

Этим меморандумом также регулируется установка защищенной линии связи. Расходы на ее установку покрываются Европолом.

Также отмечается, что Соглашение между Украиной и Европолом о стратегическом сотрудничестве от 4 декабря 2009 года прекращает действие после вступления в силу этого соглашения.

Соглашение вступает в силу с даты направления Европолом по дипломатическим каналам письменного уведомления Украины о получении и принятии сообщения Украины о завершении ею внутригосударственных ратификационных процедур.