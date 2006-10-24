Наша Украина призывает Януковича не быть малороссийским губернатором

“Наша Украина” заявляет, что высказывание главы правительства Российской Федерации Михаила ФРАДКОВА относительно синхронизации переговорного процесса для одновременного вступления Украины и России во Всемирную торговую организацию является некорректными.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении "Нашей Украины", “мы считаем, что таким образом осуществляется давление на Украину с целью повлиять на внешнеполитический курс нашего государства. В заявлениях российского премьера речь идет не о согласовании и выработке общих позиций двух стран – стратегических партнеров, а о “пакетных уступках” Киева в политической и экономической сфере”.

“Вполне очевидно, что навязывая идею синхронизированного вступления в ВТО, Россия может прибегнуть и к другим требованиям: немедленное проведение референдума относительно НАТО, продление срока пребывания Черноморского флота в Крыма, получение туркменского газа исключительно через посредничество России. Это объясняет и позицию российской стороны в нынешних газовых переговорах, на ход которых способны повлиять возможные уступки действующего правительства Виктора ЯНУКОВИЧА. Мы являемся свидетелями того, как Россия целеустремленно проводит политику ограничения суверенного права Украины самой определять свои национальные интересы на международной арене”, отмечает “Наша Украина”.

“Наша Украина” считает, что своей деятельностью правительство В.ЯНУКОВИЧА воплощает не программу высшего органа исполнительной власти Украины, а слова российского премьера М.ФРАДКОВА о выработке “особого доверия и разделении приоритетов внешней и внутренней политики” между Украиной и Россией, а следствием этого “особого доверия” может быть ослабление политического и экономического суверенитета нашего государства. “В переговорах с Россией мы призываем ЯНУКОВИЧА быть не малоросским губернатором, а премьер-министром Украины”, говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН сегодня, 24 октября, глава правительства РФ М.ФРАДКОВ предложил Украине синхронизацию вступления во Всемирную торговую организацию. «Если это ВТО - то больше обмениваться информацией, я бы прямо сказал, синхронизировать переговорный процесс», - сказал российский премьер. М.ФРАДКОВ отметил, что стратегическое сотрудничество, которое существует между Украиной и Россией, по его мнению, предусматривает особое доверие и разделение приоритетов внешней и внутренней политики.