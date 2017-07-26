Конгресс США сравнил Россию с Ираном и Северной Кореей - председатель украинской делегации в ПАСЕ

Одобрив почти единогласно новые санкции в отношении России, введенные из-за ее агрессии против Украины, Конгресс США сравнил РФ с Ираном и Северной Кореей.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев, санкции введены против «тройки неадекватных режимов».

«Это не косметические, а болезненные ограничения, которые заставили подпрыгнуть на стульях и запаниковать и агрессоров в Кремле, и приспешников, и путинферштееров в Европе. Закон еще должен пройти Сенат и подпись Трампа, дата рассмотрения пока неизвестна, но уже можно сказать, что убедительность голосования конгрессменов окажет огромное влияние на дальнейшее прохождение санкций, которые уже назвали беспрецедентными со времен холодной войны», - отметил Арьев.

Как сообщал УНИАН 25 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки (нижняя палата Конгресса) проголосовала за введение новых санкций против России. Законопроект, который также касается Ирана и Северной Кореи, поддержали 419 конгрессменов, против были трое. Следующее голосование - в Сенате.

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После одобрения обеими палатами законопроект в течение недели попадет на стол президенту Дональду Трампу.

Документ законодательно закрепляет действующие санкции против России; создает механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США относительно ослабления антироссийских санкций; предусматривает возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте; усиливает антироссийские секторальные санкции в отношении финансового сектора РФ и российской энергетики; предусматривает введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности; по отношению к лицам, ответственным за нарушение прав человека на оккупированной РФ территории, действующим в интересах оборонного и разведывательного секторов правительства РФ, в значительной мере способствовавшим возможностям РФ в проведении приватизации государственных активов, а также по отношению к иностранным физическим и юридическим лицам, которые способствовали усилению оборонительных возможностей правительства Сирии.

Также законопроектом предоставляется право президенту США в координации с союзниками Соединенных Штатов ввести санкции против физических и юридических лиц, способствующих развитию и обслуживанию российских экспортных нефте- и газопроводов.