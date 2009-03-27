Кому быть следующим Президентом

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что следующим Президентом должен стать политик, который сможет быть арбитром нации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил на пресс-конференции в Овруче Житомирской области.

Комментируя по просьбе журналистов последние заявления некоторых политиков об отсутствии в политике новых лиц, а также высказываясь о вероятной кандидатуре на пост Президента Украины на следующих выборах, В.ЛИТВИН отметил, что этот вопрос на сегодня не является крайне актуальным.

«Вы знаете, было бы очень хорошо, если бы мы только проникались тем, кто на какой должности будет стоять, кто где будет сидеть, и я думаю, что не это сегодня главная проблемой для Украины», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, только украинский народ во время президентских выборов должен решить, кто будет его представителем на наивысшей должности, олицетворением Украины и арбитром нации.

При этом В.ЛИТВИН уточнил, что Президент Украины «сегодня, как никогда, должен быть справедливым, требовательным, и таким, который имеет подавляющую, а то и общую поддержку украинского народа».

«Этот человек должен знать, чувствовать и понимать народ, выражать его стремления и устремления», - отметил политик.

В.ЛИТВИН считает, что только при таких условиях Украинское государство будет иметь динамику общественного развития и определенность, на которую все надеются.

«А выборы покажут как будет, как говорят, «вскрытие покажет», - сказал он.