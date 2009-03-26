Эксперты: протесты, организованные Партией регионов, ничего не дадут

Политологи прогнозируют, что запланированная на завтра всеукраинская акция протеста, которую организует Партия регионов, не будет иметь никаких последствий.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты эксперт-опроса, проведенного Центром политического консалтинга.

Центр напоминает, что 27 марта Партия регионов намерена начать акции протеста во всех регионах Украины, а также в Киеве. Центр политического консалтинга обратился к ведущим экспертам и аналитикам с просьбой прокомментировать данную ситуацию: “Что следует ожидать от действий оппозиции, чем завершатся эти уличные акции?”.

Директор Института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что акция протеста Партии регионов не будет иметь никаких последствий. «Ничего не следует ожидать, оппозиция уже неоднократно демонстрировала полное отсутствие возможностей воплощать любые идеи в жизнь. Это очередные деньги на ветер», - сказал он.

Президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ не исключает, что акции протеста могут выйти из-под контроля их организаторов.

Он заметил, что пока не верю, что именно Партия регионов сможет организовать широкую волну народного протеста. “Здесь дело немного в другом. Я боюсь, чтобы таким образом “регионалы” не расшатали лодку, и эти акции протеста или в локальном понимании не вышли из-под их контроля. Ведь могут произойти определенные инциденты или провокации, и они не смогут адекватно на них отреагировать. В общем масштабе расшатав лодку под названием «Украина», они рискуют превратить государство в страну сплошных митингов и демонстраций”, - сказал И.ЖДАНОВ.

Он выразил мнение, что выход надо искать не в уличных акциях. “Надо думать, как консолидировать элиту, как создать большую коалицию в Верховной Раде, в которую войдут Партия регионов, БЮТ, часть НУ-НС и Блок Литвина. Я думаю, что это более адекватный ответ на те угрозы, которые сейчас существуют в экономике”, - сказал эксперт.

Директор центра “Третий сектор” Андрей ЗОЛОТАРЕВ прогнозирует, что организованные Партией регионов митинги против действий действующей власти будут очередной политической акцией.

“В целом, я считаю, что «регионалы» сейчас находятся в таком положении, что им надо что-то делать, чтобы не потерять окончательно те проценты, какие они сейчас имеют. Хотя ПР занимает неплохую рейтинговую позицию, но чувствуется, что избиратели очень разочарованы такой деятельностью оппозиции, и им надо убедить избирателей в том, что они чего-то достойны. И поэтому вполне прогнозировано, что после 100 дней, которые отвел Виктор ЯНУКОВИЧ на преодоление кризиса, «регионалы» будут пытаться привлечь внимание к своей политической силе”, - сказал политолог.

Он выразил мнение, что такие организованные политические протесты, “искусственные протесты, будут неэффективны при этих сложившихся условиях. Потому, скорее всего, это будет очередная политическая акция, к которым украинские избиратели уже привыкли”.

Директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий КУЛИК скептически оценил заявленную Партией регионов масштабность акции.

По словам эксперта, ПР будет трудно собрать на митинги большое количество людей, поэтому считает, что они являются элементом политического давления и элементом политического торга между Партией регионов, БЮТ и Президентом. Также В.КУЛИК сомневается, Партия регионов может возглавить все протестное движение.

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО также убежден, что подобные акции протеста против власти ни к чему не приводят.

«Ничем такие акции не завершатся. Дело в том, что социальные протесты имеют волнообразный характер, поэтому первые организованные всплески очень дороги, они поражают и без того слабую власть. Поэтому ничего, кроме интереса СМИ и некоторой напряженности в депутатском корпусе, я пока не ожидаю», - сказал он.

Директор политических программ Центра политического консалтинга Олег ПРОЦЕНКО считает, что в нынешних условиях нецелесообразно проводить массовые акции протеста.

По его словам, “какого-то колоссального значения, кроме транспортной проблемы в Киеве, эти акции не приобретут. Они продиктованы прежде всего тем, что лидер Партии регионов исповедует лозунг «потому что последовательный». Он обещал, что нынешней коалиции дает 100 дней, после чего выведет людей на улицы. То есть, с точки зрения политических заявлений, они должны были выдержать это обещание и как минимум какой-то митинг организовать...”.

По убеждению О.ПРОЦЕНКО, при нынешних социально-экономических и политических условиях “этот инструмент уличной демократии, который применяет ПР, он абсолютно неприемлем и не даст никаких результатов для той же общественности, которая выйдет на улицы, поскольку те вопросы, которые стоят сегодня перед властью и перед оппозицией, они во многих аспектах общие и не могут решаться таким способом”.

Директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО также не прогнозирует никаких последствий от проведения всеукраинской акции протеста.

“Уличные акции такого масштаба не первый раз пройдут в Украине, поэтому я думаю, исходя из предыдущего опыта, что никаких непредсказуемых и негативных последствий они не будут иметь, за исключением, когда в эти акции будут включаться те силы, которые захотят их использовать в собственных интересах. Но, по моему мнению, организаторы этой акции – Партия регионов – не позволят этого сделать. Поэтому, в принципе, такой масштаб является демонстрацией политической силы и потенциала мобилизации Партии регионов, но кроме этого они реальных последствий иметь не будут”, - сказал эксперт.

В то же время он заметил, что, скорее всего, ситуация будет зависеть от политического поведения фракции ПР в Верховной Раде. “Если она действительно прибегнет к тем намерениям, о которых говорили некоторые ее представители относительно блокирования трибуны парламента, или к доведению парламента до недееспособности с целью роспуска и назначения досрочных выборов, то это, по моему мнению, будет иметь больший вес и реальное влияние на ситуацию, нежели уличные митинги, такие как этот протест”, - сказал Ю.ЯКИМЕНКО.