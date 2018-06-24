На каких условиях Россию подпустят к украинской трубе

Сегодня премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, находясь в Японии, заявила, что Россия все-таки будет принимать участие в модернизации украинской ГТС. Не нарушит ли это принципы подписанной декларации между Украиной и ЕС и что может привнести Россия в реконструкцию ГТС? Об этом мы спросили экспертов.

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Россия пугает Украину Европой, говорит, что когда Украина возьмет кредит в ЕС на модернизацию ГТС, это приведет к чему-то негативному. Это неверно. Так же ни к чему негативному не приведет то, что Россия и Украина будут в дальнейшем сотрудничать в газовой сфере.

Между Украиной и Россией есть один давний проект, от которого Россия уже отказывается несколько лет, но он очень эффективен. В непубличных разговорах все первые и вторые лица России признают, что завершено строительство газопровода с установлением газокомпрессорных станций. Имею в виду газопровод «Долина-Богородчаны-Ужгород». То есть минимальные затраты в этот газопровод увеличат пропускную способность украинского газопровода. Это на один порядок эффективнее, чем вложение средств в некие Северные или Южные потоки.

Мы не против того, чтобы россияне ставили вопрос о строительстве других газопроводов. Это их право. А мы имеем наше право – иметь ГТС в надлежащем состоянии. С какой стороны будет финансирование? Не важно. Важно, что есть целый перечень объектов для сотрудничества исключительно российско-украинских. И россияне об этом знают.

Они заранее продумывают свои шаги, то есть они специально делают острые заявления, но потом, увидите, без проблем сядут за стол переговоров с Юлией Тимошенко. Вот увидите, что есть очень много точек приложения для России и Украины.

Европа от Украины ничего не требует: никакой собственности, никаких консорциумов, она просто хочет, чтобы рынок газа был адаптирован к рынку ЕС. А россияне от нас хотят несколько иного, они хотят того, что не позволяет наше законодательство, и мы в этом не даем им никаких надежд. Такое им обещает наша оппозиция. Я вчера слышал, как говорили, что нужно обязательно россиянам отдавать что-то в аренду или в управление.

В том, что касается российских желаний, украинская власть занимает одинаковую позицию. Наше законодательство этого не предусматривает, и никто даже не собирается менять форму собственности.

Тот проект, о котором я говорил выше, до его создания предлагался России на правах совместной собственности, то есть 50 на 50… Но он был еще несуществующим газопроводом. А наше законодательство запрещает к приватизации только существующий газопровод. А то, что строится новое, может быть совместной собственностью.

Наше законодательство позволяет только инвестиции в расширение украинской ГТС. Россияне не могут ставить нам других условий чем те, которые определены нашими законами. Украина на это не пойдет. То есть разговоры о каком-то управлении, консорциуме – это все только желания Российской Федерации, которые не найдут соответствующей реакции со стороны украинской власти.

Хочу подчеркнуть, единственное, что остается для России, – кредит Украине на общих условиях для уменьшения дефицита бюджета НАК «Нафтогаз». А также завершение совместного строительства существующего газопровода «Богородчаны-Ужгород», что даст увеличение пропускной способности российского газа в Европу. Это все известны вещи, давно известные, только решение по ним Россия, к сожалению, принимать не хотела, настаивая на строительстве других газопроводов, которыми она одержима.

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Кто-то сказал, что Россия – «балована Галя». Она не «балована Галя», она просто преследует другие интересы. Если сама эта декларация является лапшой, как об этом говорят некоторые российские эксперты, то почему такая истерика у Кремля? В противном случае Путин или Медведев могли сказать: «О`к, пусть они себе там хоть что решают, все равно газ наш».

Но реакция была совсем другой. И это говорит о том, что при всех изъянах и неточностях декларации, она является стратегическим выигрышем Украины. Потому что указанный документ - не технический. Это документ политического характера. Если говорить языком дипломатии, это рамочный документ, который и не предусматривает конкретных обязательств, цифр, объемов, дат.

Во внешнеполитической практике в таких документах фиксируются принципы, на которых строятся последующие взаимоотношения, то есть такая себе конституция новых отношений между государствами. Потом под эту конституцию будут прописываться конкретные соглашения, обязательства, объемы и даты, а также с конкретной ответственностью, если эти объемы и даты нарушатся.

Но все другие соглашения будут иметь тактическое значение, а данный документ имеет стратегическое значение. Почему? Если посмотреть с точки зрения здравого смысла, то записанное в декларации экономически выгодно Украине, ЕС, а также самой России. Логика очень простая – у всех кризис, у всех нет денег. Так зачем тратить деньги на сомнительные проекты? Южный поток все еще считается сомнительным проектом. Там больше вопросов, чем ответов.

Если говорить о Северном потоке. О`к, это воплощение геополитической оси «Берлин-Москва». Даже если эта геополитическая ось будет реализована, все равно с точки наполнения газа, эта нить не компенсирует прокачки российского газа по украинской ГТС. И потому с точки зрения здравого смысла зачем тратить огромные деньги, которых сегодня ни у кого нет?!

Вопрос этой декларации не столько в кредитах, сколько в принципиально новом механизме контроля за транзитом газа. И это более принципиальное решение с политической стороны, чем конкретные кредиты.

Что выигрывает ЕС? ЕС выигрывает стабильного транзитера, экономит средства на строительстве довольно сомнительных проектов в обход Украины, снимается фактор газовой конфликтности между Украиной и Россией, в котором Европа оказывается заложником. Украина исключается из конфликтной ситуации, потому что закупки будет делать ЕС, и Укртрансгаз будет иметь уже дело с европейским газом.

Дальше очень важный момент, в этом тоже наш стратегический выигрыш, – в этой схеме нам все-таки удалось заменить Берлин Брюсселем. Это очень важно! Истерика Путина связана, в первую очередь, с тем, что из этой схемы исключается двусторонний формат (точнее трехсторонний, но где Украине отведена роль бесприданницы).

Путин не случайно предложил вернуться к старому консорциуму. Понятно, что «Рургаз» - это контора Газпрома, и где работает Шредер - тоже понятно. Понятно также, если вернуться к консорциуму, то у Украины просто отнимут ее ГТС и на этом все кончится.

Если будут реализованы все принципы декларации, то мы тем самым подключимся к европейской энергетической системе. Это есть реальный шаг к европейской интеграции. Не декларативный, а реальный шаг. Также это первый шаг, как заявили европейские должностные лица, для восстановления доверия к Украине.

С точки зрения ЕС, Украина проблемна не с экономической точки зрения, не тем, что у нее устаревшая ГТС, Украина проблемна как государство с политической точки зрения. Тот перманентный политический конфликт, который продолжается в Украине, настолько испортил наш имидж в ЕС и на Западе, что наше государство считают наибольшим источником нестабильности в Европе.

Декларация – это шаг, который может изменить наш имидж в Европе и изменить климат в Европе к лучшему, даст нам возможность реально продвигаться в европейском и евроатлантическом направлении.

Следовательно, основной наш выигрыш заключается в том, что мы заменили Берлин Брюсселем, что теперь основным субъектом этих отношений становится не Германия, выступающая адвокатом России не только в экономических отношениях, но и, в первую очередь, в политических. Мы видели, как Германия заблокировала ПДЧ в Брюсселе, как заблокировала ПДЧ в декабре и продолжает блокировать наше вступление в НАТО.

Германия просто отрабатывает те обязательства, которые она несет перед Россией.

Почему была такая реакция России? Вопрос в том, что для России важен не столько экономический вопрос. Все знают, что в основе российской политики лежит так называемая концепция глобального энергетического государства, где газ рассматривается в качестве основного инструмента возобновления доминирования России в Европе.

Для российской внешней политики важнейшая проблема – статусная проблема, проблема повышения международного статуса, возвращения статуса мировой державы. Из-за этого возникли и конфликт на Кавказе в прошлом году, и газовая война.

Ясно, что реализация этой декларации обезоружит Россию в ее стремлении достичь геополитического доминирования в Европе. И это в конечном счете улучшит климат между Украиной и Россией.

Многие российские комментаторы говорят о Юлии Тимошенко, мол, она этой декларацией выбила деньги Виктору Януковичу.

Думаю, что Юлия Тимошенко все-таки играет свою игру. Это не есть кремлевская игра. Тимошенко отнюдь не собирается ложиться под Кремль, в отличие от Януковича. Она просто играет свою игру. Она знает, какие возможности влияния на общественное мнение в Украине имеет Москва, и она пытается достичь стратегического преимущества с той же Москвой. Понемногу Тимошенко это стратегическое преимущество наращивает, она вроде бы подыгрывает оси «Берлин-Париж-Москва», мол, нам НАТО сейчас неактуально, при этом решая злободневные стратегические вопросы. Потому я бы не говорил, что Тимошенко будет клиентурой Кремля. Скорее всего она будет использовать всех - и Кремль, и Брюссель - для реализации тех задач, которые она перед собой поставила.

Когда мы имеем отношения с Россией, мы должны ясно осознавать, чего она от нас хочет, чтобы потом не было конфликта. Поэтому сегодня было бы логично поставить вопрос – чего хочет Россия от нашей ГТС? Забрать эту систему или быть в доле при ее эксплуатации? Мы видим четко, что она хочет забрать нашу трубу.

Недостаток декларации заключается только в том, что она лишь предлагает спектр возможностей. Воспользуется ли Украина этим спектром? Это уже другой вопрос.

Леонид Сапрыкин, директор энергетических программ Центра Разумкова: НУЖНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ К ГАЗОВЫМ ПЕРЕГОВОРАМ С РОССИЕЙ

Во-первых, нам пока не дали ни копейки на модернизацию ГТС. Во-вторых, Украина взяла серьезные обязательства относительно газового рынка, в том числе и относительно ГТС. Это достаточно важно, в первую очередь, для самой Украины, у которой за семнадцать лет так и не построен газовый рынок. Коррупционная составляющая в газовом секторе была достаточно высокой и остается, к сожалению, и до сих пор.

В-третьих, прозвучало, что в Украине в подписании декларации есть политическая воля высшего руководства. Так заявил Президент Украины Виктор Ющенко.

Повторяю, что за семнадцать лет не было политической воли высшего руководства, и никто не пытался реформировать коррупционный газовый сектор.

Очень хорошо, что это наконец прозвучало. Потому что за все время независимости Украины этого элемента как раз и не хватало.

Таким образом, брюссельской декларацией задекларированы амбициозные цели.

В-четвертых, Украина получит деньги лишь в случае формирования реальных планов реформирования газового сектора, реформирования работы газотранспортного предприятия. То есть при условии конкретных позитивных действий со стороны украинского руководства.

Что касается России. Президент Украины приводил пример, если вложить какую-то определенную сумму в расширение украинской ГТС, то это будет значительно дешевле, и ее можно расширить на 60 миллиардов. Но если Россия не будет принимать участия в этом расширении, то оно теряет всякий смысл, поскольку, напоминаю, мы потребляем российский газ и транспортируем тоже российский газ.

Истерика России полностью прогнозировалась, поскольку без нее готовился документ, ее не включили в состав участников.

Считаю, что нужно вести и переговоры, и подписывать совместные декларации в газовом секторе при участии трех сторон – ЄС-Украина-Россия – поставщик-транзитер-потребитель. Если выбросить одно из этих звеньев, мы зайдем в тупик. Потому нужно возвращаться к газовым переговорам с Россией.

Единственный механизм участия России или кого-либо другого в модернизации украинской ГТС – это ссуды и гранты. Другого партнерского взаимодействия (приватизации или аренды) не может быть, поскольку украинское законодательство это запрещает.

Опросила Ксеня Лесив