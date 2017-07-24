На Житомирщине Порошенко провел кадровые изменения

Президент Украины Петр Порошенко уволил Василия Чижа с должности председателя Лугинской районной государственной администрации, сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, соответствующее распоряжение №150/2017-рп Президент подписал сегодня, 24 июля.

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"Уволить Чижа Василия Александровича с должности председателя Лугинской районной государственной администрации Житомирской области в связи с поданным им заявлением", – говорится в документе.

«Напомним, что Петр Порошенко назначил Дмитрия Кисельчука председателем Малинской райгосадминистрации и Екатерину Курсон председателем Андрушевской райгосадминистрации. Обоих председателей назначено со сроком испытания один месяц и оплатой труда в соответствии с законодательством»,- сказано в сообщении пресс-службы ведомства.