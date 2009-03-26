Балога пугает ЕС визовым режимом

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА не исключает, что Украина может вернуться к выдаче виз гражданам ЕС, поскольку действующее соглашение между Украиной и ЕС об упрощенном порядке оформления виз во многом остается формальным документом, а Европа весьма неохотно открывает свои границы украинцам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он заявил сегодня.

Он заметил, что по итогам переговоров, проведенных во время государственного визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Чешскую Республику, украинская сторона так и не получила положительного ответа относительно своих стремлений добиться реального ослабления визового режима для Украины. В.БАЛОГА напомнил, что еще в 2005 году по инициативе В.ЮЩЕНКО его указами в одностороннем порядке был установлен безвизовый режим въезда в Украину граждан государств-членов Европейского Союза и ряда ведущих стран Европы. С тех пор лишь из государств ЕС поток иностранцев вырос вдвое.

В то же время, заметил он, введение Киевом очень либеральных правил пересечения границы не вызвало адекватного встречного движения со стороны Европы. По словам В.БАЛОГИ, после расширения Шенгенской зоны значительно осложнились условия для поездок украинцев в страны Европейского Союза. В первую очередь, добавил он, это касается тех соседних государств ЕС, с которыми у Украины традиционно сложился очень мягкий визовый режим.

По словам В.БАЛОГИ, внимательный анализ выполнения соглашения об упрощении выдачи виз свидетельствует, что в настоящее время оно не обеспечивает свободное передвижение граждан Украины по Европе. Он заметил, что каждый четвертый украинец, который подал документы для въезда в «старую» страну Шенгенской зоны, вынужден платить разным посредникам дополнительные деньги за визу. Таким образом, расходы на визовые процедуры почти вдвое большие предельных 35 евро, которые зафиксированы в соглашении. Многократные визы большей частью выдают на 1-3 месяца, и только каждая десятая - сроком на полгода и больше. Существенно не уменьшено количество документов, которые должен подавать заявитель в консульства, и продолжительность их рассмотрения.

«Чуть ли не каждый украинец, который по делам или с туристической целью хочет поехать в Европу, может рассказать историю своих визовых скитаний. Такое отношение унизительно и явно противоречит духу договоренностей, которые были достигнуты между Киевом и Брюсселем. Украинская сторона не раз обращала внимание европейских партнеров на свою обеспокоенность тем, что украинцы и дальше наталкиваются на значительные трудности в получении виз в страны Европы. Однако каких-то заметных сдвигов не произошло, что засвидетельствовала и позиция Чехии», - сказал он.

Руководитель Секретариата Президента ранее высказывал предположение о возможности пересмотра Украиной визового режима с ЕС, исходя из принципа взаимности. «Украине надо подумать над тем, каким является коэффициент полезного действия упрощенного визового режима для интересов нашего государства, для интересов украинцев. Сейчас на выполнение президентского указа соответствующие государственные органы разрабатывают свои предложения. Одно из них - возвращение к выдаче виз гражданам стран ЕС, которые будут получать их в пунктах пропуска через государственную границу”, - сказал В.БАЛОГА.

При этом, по его словам, надо четко понимать, что речь идет не о ревизии курса Украины на интеграцию в Европу, а о защите своих интересов. “Такими действиями Киев рассчитывает побуждать правительства европейских государств к реальным, а не декларативным шагам нам навстречу», - отметил В.БАЛОГА.