Ельченко передал генсеку ООН обращение МИД об эскалации конфликта на Донбассе

06:21, 22 июля 2017
Политика
1713 0

Постпред Украины в ООН просит приобщить письма в качестве документа Генассамблеи ООН.

Ельченко передал генсеку ООН обращение относительно Донбасса / un.org

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко передал в ООН заявление МИД Украины с требованием от РФ прекратить провокации на Донбассе.

Об этом сообщает постоянное представительство Украины в ООН на странице в Twitter.

Читайте такжеФранция решительно осудил обострение ситуации в Донбассе

"Буду благодарен за вашу помощь в приобщении этого письма и заявления, которая прилагается, в качестве документа Генеральной ассамблеи по пункту 31 повестки дня 71 сессии и Совета безопасности", - говорится в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу

Как сообщал УНИАН, министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с активизацией агрессивных действий России на Донбассе и интенсивными атаками и обстрелами со стороны российских гибридных войск, в том числе с использованием танков, самоходных артиллерийских установок, реактивной артиллерии и минометов.

МИД требует от РФ немедленно прекратить вооруженные провокации, увеличивают количество жертв и разрушения инфраструктуры региона, и начать добросовестно и в полной мере выполнять свои обязательства за Минскими договоренностями.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #постпред Украины в ООН#эскалация на Донбассе#обращение МИД по Донбассу