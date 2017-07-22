Ельченко передал генсеку ООН обращение МИД об эскалации конфликта на Донбассе

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко передал в ООН заявление МИД Украины с требованием от РФ прекратить провокации на Донбассе.

Об этом сообщает постоянное представительство Украины в ООН на странице в Twitter.

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"Буду благодарен за вашу помощь в приобщении этого письма и заявления, которая прилагается, в качестве документа Генеральной ассамблеи по пункту 31 повестки дня 71 сессии и Совета безопасности", - говорится в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу

Посол В.Єльченко в листі Генсеку ООН і Голові Радбезу: Вимагаємо від РФ негайно припинити провокації на Донбасі, виконувати Мінські домовлен pic.twitter.com/kedpJQ3uD2 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) July 21, 2017

Как сообщал УНИАН, министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с активизацией агрессивных действий России на Донбассе и интенсивными атаками и обстрелами со стороны российских гибридных войск, в том числе с использованием танков, самоходных артиллерийских установок, реактивной артиллерии и минометов.

МИД требует от РФ немедленно прекратить вооруженные провокации, увеличивают количество жертв и разрушения инфраструктуры региона, и начать добросовестно и в полной мере выполнять свои обязательства за Минскими договоренностями.