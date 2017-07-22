МИД Украины призывает мир давить на Россию для прекращения агрессии гибридных войск

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с активизацией агрессивных действий России на Донбассе и интенсивными атаками и обстрелами со стороны российских гибридных войск, в том числе с использованием танков, самоходных артиллерийских установок, реактивной артиллерии и минометов.

Как говорится в заявлении МИД, особую тревогу вызывает повреждение жилого дома в городе Красногоровка (Донецкая область), а также нападение российской диверсионной группы в районе этого города 20 июля.

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«Расцениваем действия государства-агрессора и поддерживаемых им боевиков как сознательный срыв режима «хлебного перемирия», которое, по договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы, должно было продолжаться с 24 июня по 31 августа. Только за три дня 18-20 июля Украина потеряла 11 военнослужащих, ранения получили 15 военнослужащих и двое гражданских», - подчеркивается в заявлении.

В ведомстве в очередной раз констатируют, что действиями военных РФ в зоне начатого Россией международного вооруженного конфликта на Донбассе, а также провокационными и агрессивными заявлениями своих марионеточных структур Кремль сознательно подрывает процесс мирного урегулирования на основе Минских договоренностей.

«Требуем от РФ немедленно прекратить вооруженные провокации, которые увеличивают количество жертв и разрушения инфраструктуры региона, и начать добросовестно и в полной мере выполнять собственные обязательства по минским договоренностям. Ожидаем от международного сообщества, в том числе наших партнеров, которые вовлечены в процесс мирного урегулирования, четкой реакции в ответ на агрессивные действия российских гибридных войск в Донбассе и усиления давления на РФ с целью их немедленного прекращения», - призывают в МИД.

Как сообщал УНИАН, 20 июля в районе Красногоровки незаконные вооруженные формирования начали операцию по массированным обстрелам украинских позиций запрещенными Минскими договоренностями 120-миллиметровыми минами и танковыми снарядами. Согласно предварительным данным, по меньшей мере четыре танка вели огонь с разных позиций. ДРГ противника насчитывала 10-15 боевиков. Разоблачив вражескую группу, украинские бойцы открыли огонь в сторону противника.

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«Украинская воины отразили наступление диверсантов ценой гибели трех героев. Еще семь военнослужащих ВСУ были ранены, один - попал в плен», - сообщили в штабе АТО.

Трех погибших украинских воинов командование части представит к государственной награде «Орден Богдана Хмельницкого» III степени, к сожалению, посмертно. Раненые бойцы будут представлены к орденам «За мужество».

Согласно предварительной информации, во время боя под Красногоровкой шесть боевиков были уничтожены, еще восемь получили ранения.