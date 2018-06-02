События недели: версия читателей УНИАН – рождение "Малороссии", новые детали по сбитому Боингу и крупные потери в АТО

На этой неделе наши читатели с интересом следили за тем, как в длящейся уже третий год войне на Донбассе, вырисовалась новая загогулина. Главарь «ДНР» Александр Захарченко объявил о создании «нового государства "Малороссия"», которое, по его словам, должно стать «преемником Украины».

Читайте такжеПолторак заверил, что на сегодня боевики не готовятся к наступательным действиямПо этой «гениальной» задумке, столицей новой «страны обетованной» будет, конечно же, Донецк. Киеву отводится роль «историко-культурного центра». Официальных языка будет два – русский и…малороссийский. Что это за чудо-юдо такое, я не знаю, но, как говорится, какая страна – такой и язык. По словам Захарченко, у фейкового государства даже будет Конституция и собственный флаг. Правда, украденный у Богдана Хмельницкого.

Не успел этот выкидыш воспаленного мозга перепившего боярышника Сашки Захарченко родиться, как его тут же принялись хоронить все подельники «главаря» из соседних бандитских шаек. Например, в еще одной молодой процветающей республике под названием «ЛНР» заявили, что участия в заседании по учреждению «Малороссии» не принимали. Мало того, у Плотницкого заявили, что были даже не в курсе это светлой идеи, и данный вопрос с ними совсем не согласовывался.

Не поддержал начинание Захарченко и представитель «ДНР» в Минске Денис Пушилин, заявивший, что идея о создании «Малороссии» дискуссионная и неоднозначная.

В Кремле, по крайне мере, на публику, тоже сделали удивленный вид и отказались принимать роды очередного мутанта, которых у российских границ и так наплодилось достаточно. На первых порах, официально за поребриком вообще никто ничего не комментировал, однако, по словам источников российских СМИ, близких к администрации российского президента, заявление Захарченко стало неожиданностью как для Кремля, в целом, так и для курирующего украинское направление Владислава Суркова, в частности.

В Киеве это заявление вызвало бурную реакцию. На неофициальном уровне украинцы откровенно потешались над очередным бредом от боевиков, на официальном - не скрывали раздражение и не стеснялись в выражениях. Общий лейтмотив сводится к тому, что это нарушение Минских договоренностей, но нам не страшно, поскольку похоронили «новороссию», похороним и очередные «дебилороссии», как выразился Турчинов.

Но за всем этим чувствуется тревога, вызванная, видимо, не до конца понятными, на данный момент, мотивами заявления Захарченко и того, кто же за этим все-таки стоит. Одно дело, если это действительно его личная инициатива. А совсем другое дело, если это начало какой-то очередной операции по федерализации Украины и впихиванию в нее этих псевдореспублик на особых условиях.

Кстати, сам Сурков, который, по версии российских СМИ, якобы не знал об инициативе Захарченко, в итоге прокомментировал идею рождения «Малороссии» весьма интересно. По его словам, вся эта история по поводу «воображаемого государства Малороссия» в целом полезна, поскольку дает толчок развитию «широкой внутриукраинской дискуссии».

Здесь не совсем понятно - то ли Сурков пытается сделать хорошую мину при плохой игре, пытаясь таким образом отвлечь внимание от того, что его марионетка выходит из-под контроля и пытается играть в свою игру, то ли действительно сделано это было с его, Суркова, подачи и он, таким образом, пытается разыграть новые карты.

Вообще, версий по поводу причин введения в общественно-политический дискурс темы о создании «Малороссии» довольно много. От начала реализации очередного этапа по превращению Украины в конфедерацию с включением «ЛДНР» - до банальной попытки отвлечь внимание от очередной даты годовщины по сбитому русскими на Донбассе малазийскому Боингу.

Думаю, все прояснится еще до середины осени. Если тема продолжит активно развиваться и будут предприниматься конкретные шаги, значит, это кремлевская инициатива. Если дело заглохнет, оставшись жить только в народном творчестве, а Захарченко, в наказание за самодеятельность, прокатят в каком-нибудь лифте, значит, все это было плодом его больной фантазии.

Кстати, о теме гибели Боинга, которую наши читатели также не обошли своим вниманием: на этой неделе исполнилось три года с тех пор, как в небе над Донбассом авиакатастрофа, спровоцированная выстрелом российского «Бука»,унесли жизни 298 человек.

Читайте такжеТретья годовщина катастрофы МН-17: в Нидерландах открыли "живой мемориал" жертвам "Бука" (фоторепортаж)К годовщине трагедии Международная экспертно-журналистская расследовательская группа Bellingcat опубликовала доклад, обобщающий доказательства причастности к этому пророссийских боевиков на Донбассе и опровергающий наиболее известные альтернативные версии, выдвинутые Россией для забалтывания этой трагедии.

Также стали известны новые детали из итогового отчета по результатам технического расследования Совета по безопасности Нидерландов (DSB), опубликованный в октябре 2015 года. Выяснилось, что в ночь на 17 июля 2014 года Россия фактически закрыла воздушное пространство на границе с Украиной – в зоне ответственности Ростовского зонального центра, введя ограничения для полетов гражданской авиации на высоте меньше 16150 метров, что сопоставимо с максимальной высотой поражения ЗРК «Бук». А уже через 17 часов 20 минут после этого был сбит малазийский лайнер.

Ограничения вводились «для обеспечения безопасности полетов», а в качестве их причины указывались «боевые действия на территории Украины вблизи госграницы РФ и факта стрельбы с территории Украины в направлении территории Российской Федерации».

Обозреватели в СМИ отметили, что на тот момент боевые действия велись уже несколько месяцев, однако Россию это обеспокоило почему-то именно в ночь на 17 июля. «То есть до этого момента украинские «Буки» в зоне АТО нашу службу контроля воздушным движением совершенно не интересовали, а с нуля часов нуля минут 17 июля они вдруг внезапно стали смертельно опасными. Несколько месяцев они спокойно стояли в зоне АТО, но вдруг в ночь на 17 июля они (по мнению России) собрались стрелять в сторону приграничного российского воздушного пространства. И как только Россия к этому (заранее!) приготовилась, тут же «какой-то» «Бук» сбивает пассажирский лайнер – вы верите в такие поразительные совпадения?!», - задается вопросом журналист российского Форбс.

Для внимательных читателей, которые заинтересовались, почему я ранее сказал о «новых деталях», сославшись на отчет 2015 года, объясню. Сам по себе отчет по результатам технического расследования Совета по безопасности Нидерландов довольно большой и сложный документ, в котором поднимается очень много вопросов, в том числе, и по поводу закрытия-незакрытия воздушного пространства. Естественно, все это лежало в открытом доступе уже давно, однако стало известным для широкой аудитории только сейчас. До этих вопросов мало кто доходит, поскольку многие интересные вещи находятся в самом конце отчета, похороненные под кучей цифр, технических деталей и бюрократических формулировок.

Еще одной темой, которая взволновала наших читателей, стало сообщение о крупных суточных потерях ВСУ в зоне АТО. Сначала стало известно о подрыве в среду вечером троих наших военнослужащих на неизвестном взрывном устройстве в районе села Новотошковское, еще трое были ранены.

А в ночь на четверг боевики обстреляли сначала из минометов, а затем из стрелкового оружия опорный пункт 128-бригады. В результате, от пули снайпера погиб младший сержант.

После этого появилось сообщение о серьезном бое в ночь со среды на четверг под Красногоровкой, где боевики били из «Градов» и крупнокалиберной артиллерии. После артобстрела они, под прикрытием четырех танков и БМП, пошли в атаку на украинские позиции. Наступление удалось отбить, однако еще трое военных погибли, трое получили ранения, а один боец, контуженный, попал в плен. Для эвакуации раненных были отправлены медицинские автомобили, однако террористы продолжали обстрел, в результате чего 120 мм мина взорвалась рядом с группой эвакуации и ранила еще четверых военнослужащих.

После этого в социальных сетях началась очередная грызня популярных лидеров мнений, которые раскололись на два лагеря. Одни утверждают, что все это происходит от того, что противник привык к безнаказанности. Мол, украинская сторона пытается придерживаться перемирия, терпит танковые обстрелы и не прочесывает своей артиллериейподозрительную «зеленку», из которой потом прут боевики, чтобы не расстраивать представителей ОБСЕ. И предлагают отвечать ударом на удар. Другие же пытаются рассказать, что все в порядке, никакой зрадыздесь нет, поскольку подрыв на мине и работа снайпера – это уже привычная история, с нашей стороны также работают. А вот бои под Красногоровкой – это отдельная тема, связанная с прибытием в Донецк представителя миссии ОБСЕ Александра Хуга и подготовкой к визиту в Украину министра обороны США, в ходе которого должны быть подписаны важные документы. И если мы сейчас начнем отвечать тем же, то все может сорваться. А все, кто сейчас кричат о том, что «перемирие убивает» и «плевать на ОБСЕ» - враги или предатели.

Здесь не могу встать ни на чью сторону, поскольку сил смотреть на это все просто нет. У меня в голове, в последнее время, крутится одна мысль – почему в Грузии, Азербайджане и Молдове, у которых события развивались по схожему сценарию, как и у нас, после активной военной фазы все же смогли как-то более-менее урегулировать всю эту историю, перевели решение проблемы в политическую плоскость, а у нас уже третий год в режиме «ни войны, ни мира» на востоке продолжают гибнуть люди.

Не удивительно, что этом фоне на читатели пропустили сообщение об удручающей демографической ситуации в Украине. Первая печальная новость пришла от Госстата: количество умерших стало уже почти в два раза больше, чем рожденных. Согласно статистике, на 100 умерших граждан приходится всего лишь 58 новорожденных. В итоге, численность населения Украины, по состоянию на 1 июня 2017 года, составила 42 млн 482 тыс человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 102,6 тыс. человек меньше, чем было на начало года.

На эту печальную ситуацию обратили внимание польские эксперты, которые оценивают ее как «фатальную», отмечая, что на Украину надвигается настоящая катастрофа, где демографический кризис, в сочетании с экономическим упадком, создают геополитическую дыру, которую кто-то заполнит: или Запад, или Россия.

Директор отдела стратегии Warsaw Enterprise Institute и советник компаний польского оборонпрома Анджей Талага на страницах Rzeczpospolita предполагает, что украинское государство может пасть еще при нынешнем поколении, что будет иметь очень негативные последствия для Польши. «Стоит иметь в виду, вступая с Украиной в споры, в том числе, и в исторические, мы не говорим с равным партнером, а с прикованным к постели больным. За 20 лет может оказаться, что больше некому будет доказывать нашу моральную правоту в вопросе трагедии на Волыни и Восточной Галичине», - пишет автор.

Оценки, конечно, совсем уж апокалиптические, но обратить на это внимание нашим властям все же стоит.

Пропустили наши читатели и важное сообщение от МВФ: на этой неделе там официально подтвердили ходившие ранее слухи об отказе от обязательного требования введения в Украине рынка земли.Теперь земельная реформабольше не является условием получения Украиной следующего транша Международного валютного фонда и может быть проведена позже в этом году.

Здесь могу высказать только свое сожаление о том, что представители МВФ пошли на поводу у наших нерадивых властей, не пожелавших провести одну из важнейших для страны реформы в срок, оговоренный ранее. Радует только одно, что вопрос с повестки дня не снят окончательно и, рано или поздно, украинцы наконец-то действительно станут хозяевами своей земли.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН