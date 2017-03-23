Трудовая миграция населения из Украины может стать причиной коллапса пенсионной системы - эксперты

Для стран вроде Польши и Чехии украинское “плохо” оказалось настоящим спасением. Рабочая сила из Украины — от программистов до разнорабочих — помогла этим странам закрыть демографическую дыру. Та образовалась не только из-за низкой рождаемости, но и по причине трудовой миграции центрально- и восточноевропейцев дальше на Запад, в более экономически развитые страны. Об этом пишется в новом выпуске журнала "Новое время".

“Из-за оттока собственного населения государства Восточной и Центральной Европы не могут обеспечить себе должный уровень экономического развития и благосостояния без привлечения иностранной рабочей силы — квалифицированной, молодой и недорогой”,— констатирует Елена Малиновская, главный научный сотрудник отдела социальной безопасности Национального института стратегических исследований.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о трудоустройстве выпускников ВУЗов

И именно рекордная прошлогодняя миграция из Украины — 1,3 млн человек — помогла официальной Варшаве стабилизировать экономику: насытить рынок труда, снизить инфляцию и способствовать долгосрочному росту экономики. Более того, по данным Польского союза предпринимателей и работодателей, для поддержания экономического роста стране понадобится еще 5 млн украинских рабочих на протяжении следующих 20 лет.

И с учетом продолжающейся войны на Донбассе, экономического кризиса и отсутствия реформ украинцы вполне способны удовлетворить запрос западной соседки. Но там, где выиграет Польша, проиграет Украина, говорит Олег Устенко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера. Экономические проблемы из-за оттока трудоспособного взрослого населения начнутся в самое ближайшее время. И дело не только в том, что вместе с простыми трудягами Украину покинут самые образованные и талантливые молодые люди, которые в любой стране обеспечивают будущий успех нации. ВВП страны будет снижаться, а экономический рост на уровне 5%, столь необходимый стране, останется недостижимой мечтой.

“Суммы уплаченных налогов снизятся, а значит коллапс пенсионной системы практически неизбежен”,— добавляет Устенко. По его словам, нагрузка на работающее население в Украине и так в 1,5 раза превышает допустимый уровень: на 10 трудящихся украинцев приходится 12 пенсионеров. Но если темпы миграции не упадут, это соотношение станет 8 к 12. А подобное окончательно подорвет работу Пенсионного фонда. И это — вполне реальная перспектива.

“Если ничего не изменится, тенденция к выезду сохранится,— говорит Малиновская.— Миграция — это голосование ногами: если здесь не появится перспектив, люди будут ехать туда, где они есть".

Детальнее о ситуации с трудовой миграцией ураинцев вы можете прочитать в новом материале "Рабочие руки делают ноги" на страницах журнала "Новое время".