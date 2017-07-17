Сбитый MH17: в InformNapalm рассказали о собранных доказательствах (видео)

Сохранилась фото- и видеофиксация российского "Бука" в день крушения MH17. Об этом заявил в эфире "5 канала" спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

"Фактаж относительно сбития Боинга сохранялся, наша команда его хранила. Кроме того, не надо забывать, что кроме этих сообщений, сохранилась фото- и видеофиксация самого "Бука", который ехал на одну сторону, с бортовым номером, который было видно, а потом резко после этой трагедия началась его эвакуация. Была фотография нескольких ракет, уже не хватало одной", – рассказал Макарук.

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Расследователь рассказал, что в InformNapalm есть полностью собранный фактаж от начала катастрофы. "Как прибыл этот "Боинг" на территорию Украины. Откуда? Как? – из открытых источников мы взяли эту информацию. Потом начался анализ относительно возможных участников этих событий развернут. И потом одновременно, что Bellingcat, что наше сообщество, мы исследовали фактаж относительно господина Хмурого, который был начальником разведки "ДНР" на то время и который занимался процессом доставки и геолокации "Боинга", – сказал эксперт.

В InformNapalm также высказали свое предположение, почему был сбит "Боинг". "Как всегда, как не странно это звучало бы в эфире, это как раз "русское авось" и полный бардак в российской армии... Скорее всего, они сразу подумали, что сбили наш Ил", – сообщил Макарук.

Как сообщал УНИАН, "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам-Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

В конце сентября 2016 года Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится о том, что зенитно-ракетная установка «Бук», из которой сбили «Боинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – поселок Первомайское, который находился под контролем боевиков, контролируемых Россией. В число подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной истиной», а выводы следователей в Москве назвали «предварительным». В МИД России назвали доклад «предвзятым».