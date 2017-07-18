Террористы не могут прийти к согласию: соратник Захарченко унизил главаря "ДНР", не поддержав идею "Малороссии"

Один из главарей боевиков «ДНР» Денис Пушилин заявил, что идея Захарченко о создании «Малороссии» дискуссионная и неоднозначная, передает подконтрольное террористам агентство.

Террорист заявил, что вопрос «Малороссии» надо вынести на обсуждение «парламента» боевиков и провести еще один «народный референдум».

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«Создание государственного образования Малороссия могло бы стать интересной инициативой. Однако, на мой взгляд, подобные вопросы правильнее предварительно выносить на обсуждение парламента и всенародного референдума. Вопрос дискуссионный, и мы должны знать мнение общества », - сказал боевик Пушилин, добавив, что такую идею не поддержали в России.

Как сообщал УНИАН ранее, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должен стать "преемником".

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на новость о создании так называемой «Малороссии» на оккупированных территориях Донбасса.

"Захарченко не политический деятель, а кукла, передает кремлевские послания", - отметил президент.

Позже представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук сообщил, что заявление главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко о создании "Малороссии" может заблокировать переговоры Трехсторонней контактной группы.

"Завтра заседание, а сегодня - заявление Захарченко - такая, которая в принципе блокирует завтра вообще переговорный процесс. Завтра, каков бы ни был порядок, тот, который предложила ОБСЕ, или мы его можем изменить, то мы начнем обсуждение с этого заявления Захарченко. Потому что такое заявление означает, что не о чем говорить", – сказал он.