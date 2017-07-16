За день до трагедии MH17 Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной - СМИ

В ночь на 17 июля 2014 года Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной – в зоне ответственности Ростовского зонального центра единой системы организации воздушного движения. Через 17 часов 20 минут после этого зенитно-ракетный комплекс "Бук" сбил самолет "Боинг" рейса МН17 малайзийских авиалиний, в результате чего погибли 298 человек.

Об этом пишет российское издание Forbes со ссылкой на итоговый отчет по результатам технического расследования Совета по безопасности Нидерландов (DSB), опубликованный в октябре 2015 года.

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Российская сторона ввела ограничения для полетов гражданской авиации на высоте меньше 16150 метров, что сопоставимо с максимальной высотой поражения зенитного ракетного комплекса "Бук" (около 18 км).

Ограничения вводились "для обеспечения безопасности полетов", а в качестве их причины указывалися "боевые действия на территории Украины вблизи государственной границы Российской Федерации и факта стрельбы с территории Украины в направлении территории Российской Федерации".

Обозреватель Forbes Вадим Лукашевич отмечает, что боевые действия на востоке Украины на тот момент продолжались уже несколько месяцев, но Россию это обеспокоило лишь в июле 2014 года.

"То есть до этого момента украинские "Буки" в зоне АТО нашу службу контроля воздушным движением совершенно не интересовали, а с нуля часов нуля минут 17 июля они вдруг внезапно стали смертельно опасными. Несколько месяцев они спокойно стояли в зоне АТО, но вдруг в ночь на 17 июля они (по мнению России) собрались стрелять в сторону приграничного российского воздушного пространства. И как только Россия к этому (заранее!) приготовилась, тут же "какой-то" "Бук" сбивает пассажирский лайнер – вы верите в такие поразительные совпадения?!", - пишет журналист.

В ходе расследования Совет по безопасности Нидерландов запросил российскую сторону о причинах ввода таких ограничений на полеты гражданской авиации. Росавиация ответила, что это была сделано с целью "согласования ограничительных мер с прилегающим воздушным пространством Украины".

Forbes отмечает, что на самом деле никакого согласования не получилось – 14 июля Украина закрыла воздушное пространство над зоной АТО до высоты 9454 метра, выше которого можно было летать, а Россия же ввела ограничения до гораздо большей высоты - 16150 метров.

На вопрос голландских экспертов DSB о причине введения Россией запрета выше украинского, российская сторона так ничего и не ответила.

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Кроме того, 17 июля 2014 года маршрут рейса МН17 пролегал над зоной ответственности Ростовского зонального центра, которому и было адресовано вступившее накануне в полночь ограничение.

"Поэтому ростовский диспетчер знал, что при пересечении государственной границы России малазийский Boeing 777, ..., вторгается в запрещенную для полетов гражданской авиации зону российского воздушного пространства, и молчал...", - отметил журналист Вадим Лукашевич.

По его словам, ростовский диспетчер промолчал и в более чем полутора сотнях предыдущих случаях, проводя более сотни гражданских самолетов через свою зону ответственности с полуночи 17 июля 2014 года до момента закрытия Украиной воздушного пространства над зоной АТО.