Кремль намерен "осмыслить" и "проанализировать" идею создания "Малороссии"

Кремль пока не комментирует предложение главаря самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Александра Захарченко о создании нового "государства" "Малороссии". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Я пока оставляю без комментариев эту тему, она подлежит осмыслению и анализу", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос, связанный с заявлением о создании "Малороссии".

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Вопрос о том, были ли эта инициатива неожиданностью для Кремля, Песков также оставил без комментариев. "Я не хотел бы сейчас комментировать", — подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко заявил о создании нового "государства" "Малороссии", которая, по его словам, должна стать "преемником" Украины.

В свою очередь, в так называемой Луганской народной республике заявили, что не брали участие в заседании об учреждении "Малороссии", о котором ранее заявил главарь боевиков "Донецкой народной республики" Александр Захарченко.

Также источники росСМИ утверждают, что инициатива о создании "Малороссии" шла не от Суркова, и вообще - Кремль якобы не в курсе.