Журналист назвал возможную причину трагического боя под Красногоровкой

Штурмовая группа пехоты противника скрытно подобралась к опорному пункту ВСУ близ Красногоровки. Затем провели артподготовку, минометы накрыли, и "не менее четырех танков" ударили по выявленным наемниками позициям украинских военный, пишет на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Он рассказал, что штурмовая группа в этот момент совершила рывок и вышла на опорник. В бою погибло трое бойцов АТО, одного забрали в плен, он жив.

"Противник сразу начал отход. Наши не струсили - и уничтожили на месте четырех наемников из штурмовой группы. Судя по всему, не ставилась цель захватить опорник - это было нападение, чтобы нанести нам потери и по возможности взять пленного", - говорится в его сообщении.

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Также журналист назвал возможные причины такой ситуации на фронте. По его словам, это произошло, потому что противник привык к безнаказанности: "Привык, что можно выезжать на танках пострелять, что можно подбираться к опорнику пехотой, в уверенности, что наша артиллерия не прочешет подозрительную зеленку".

Бутусов отметил, что ответные активные действия могли бы это упредить, но для этого должно быть управление и планирование.

"Угрожаемые направления, там, где проводятся обстрелы танками противника, должны прикрываться нашими танками! А если ОБСЕ с этим несогласна, так пусть наблюдатели вместе начинают нести службу на угрожаемых направлениях. Если не сделать выводов из атаки на наш опорник под Красногоровкой, эти атаки будут продолжаться. Будут гибнуть наши люди. Теперь должны последовать наши ответные действия, такое российским наемникам спускать нельзя", - подытожил журналист.

Как сообщал УНИАН, утром 20 июля позиции одного из украинских механизированных батальонов под Красногоровкой атаковала вражеская ДРГ из 10-15 боевиков и по меньшей мере 4 танка. Во время боя шесть боевиков были уничтожены, еще восемь получили ранения.