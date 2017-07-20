УКРОП требует созвать заседание СНБО и парламента из-за обострения ситуации на востоке

«Украинское объединение патриотов – УКРОП» требует от президента объявить траур по восьми воинами, которые погибли в результате российской агрессии 19-20 июля, и срочно созвать СНБО для избежания новых жертв со стороны Украины. Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном на ее официальном сайте.

Кроме того, УКРОП призывает председателя Верховной Рады Андрея Парубия собрать народных депутатов на заседание и заслушать доклад министра обороны Степана Полторака и Президента Украины Петра Порошенко относительно состояния дел в зоне боевых действий и сценариев развития ситуации.

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«Украинская власть, наконец, должна дать ответ гражданам – где выход из ситуации, почему «безальтернативные» Минские соглашения стоят нам так дорого, когда наконец мы почувствуем результат «дипломатических усилий» по урегулированию ситуации на востоке? Похоже, что этих ответов она не имеет», – говорится в документе.

В УКРОПе призвали президента, премьера, министра иностранных дел лично провести в последний путь погибших на фронте.

Напомним, по сообщению пресс-центра штаба АТО состоянию на 16.00 четверга, 19 июля погибли четыре военнослужащие ВСУ. Еще четверо защитников полегли 20 июля.