Порошенко пожелал выздоровления "настоящему другу" Маккейну

16:05, 20 июля 2017
Политика
966 0

Порошенко выразил поддержку сенатору.

Петро Порошенко і Джон Маккейн / REUTERS

Президент Украины Петр Порошенко пожелал скорейшего выздоровления американскому сенатору Джону Маккейну, у которого диагностировали опухоль мозга. Об этом он написал в Twitter.

Читайте также"Я вернусь": сенатор Маккейн рассказал о своем лечении

"Искренняя поддержка сэру Джону Маккейну, его семье и родственникам! Мы глубоко обеспокоены и желаем выздоровления нашему надежному и настоящему другу!", - написал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Маккейн пообещал вернуться к работе после лечения. Ранее 80-летний сенатор перенес операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови над левым глазом. Анализ тканей показал, что у Маккейна первичная опухоль мозга, известная как глиобластомы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Маккейну сделали операцию